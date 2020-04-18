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Haber Giriş: 18.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Lale Başar’a Vegas’tan gururlandıran ödül!

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Lale Başar’a Vegas’tan gururlandıran ödül!
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Oyuncu Lale Başar, Amerika’nın önde gelen bağımsız film yarışmalarından Vegas Film Ödülleri’nde Yaren Zara Berg’in yazıp, yönettiği ‘Kan’ adlı filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazandı. Mayısta planlanan törenin Kovid-19 salgını yüzünden iptal olması nedeniyle Lale Başar’a ödül sertifikası önceki gün e posta ile gönderildi.

Oyuncu kadrosunda Lale Başar, Meriç Özkaya, Onur Berk Arslanoğlu, Necmettin Çobanoğlu, Jennifer Şebnem Schaefer gibi isimlerin yer aldığı ‘Kan’ (Bloodline) filminde Lale Başar, Almanya’da yaşadığı yıllarda ailesinin baskısı yüzünden hayatıyla ilgili istemediği kararlar almak zorunda kalmış Perihan adlı bir kadını canlandırıyor. Oğulları Erkan’dan yıllarca sakladıkları sır gün ışığına çıkınca Perihan, bir kez daha büyük bir trajedinin ortasına düşüyor.

32 dakikalık kısa metraj film ‘Kan’ın uzun metraj çalışmalarına da başladığını duyuran yönetmen Yaren Zara Berg, ikinci filmde de aynı oyuncuların rol alacağını duyurdu.

Lale Başar’a Vegas’tan gururlandıran ödül

 

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