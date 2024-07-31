'Lahanalı kayınvalide'nin büyük gururu... Torunu iki aylık oldu, insan içine bile çıktı

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Aradan geçen bir yıl içinde, çiftin ailesi genişledi. İki aşığın aralarına bir kız bebek katıldı.

Bugün henüz iki aylık olan o küçük bebek, annesinin kucağında bembeyaz pikelere sarılı bir şekilde halkın karşısına bile çıktı.

İKİ AYLIKKEN İLK OLİMPİYAT HEYECANINI YAŞADI

O minik bebek, geçen yıl mayıs ayında gösterişli bir törenle evlenen Lüksemburg Prensesi Alexandra ile kocası Nicolas Bargory'nin kızı Victoire…

Bu yılın mayıs ayında Paris'te dünyaya gözlerini açan minik bebek annesi ve babasıyla ilk olimpiyat heyecanını bile yaşadı.

33 yaşındaki Prenses Alexandra ile kocası Nicolas Bargory, ülkelerini temsil eden sporcuların karşılaşmalarını izleyip onları desteklerken minik Victoire da annesinin kucağında uyudu.

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DÜĞÜNDEN DOKUZ AY SONRA BEBEK HABERİ GELDİ

Alexandra ile Nicolas, düğünlerinden dokuz ay sonra hamilelik haberini duyurdu.

Kızları bu yılın mayıs ayında doğdu. Kraliyet çifti bebeklerinin fotoğrafını şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.

Bunun yerine Paris Olimpiyat Oyunları'na onunla birlikte izleyici olarak katıldı. Orada da Victoire'ın yüzünü beyaz bir pikeyle kapatıp hem güneşten hem de meraklı bakışlardan korudu.

GEÇEN YIL GÖSTERİŞLİ TÖRENLERLE EVLENDİLER

Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg'un prensesi Alexandra ile Nicolas Bagory, önce ülkenin aynı adı taşıyan başkentinde Belediye Sarayı'nda nikahlanan çift bu kez de Saint Trophyme Kilisesi'nde dini törenle evlendiler.

Nikah töreninde beyaz pantolon, beyaz tunik ve beyaz bir gömlek giyen Prenses Alexandra gelinliğini bir hafta sonra düzenlenen törene sakladı. Nikahında gelenekleri yıkan Prenses Alexandra, düğünde de aynı çizgiyi takip etti.

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Kendisinden beklenenden çok farklı bir gelinlik modeli tercih etti. Alexandra'nın çiçek motifleriyle süslü duvağı, ailesine ait bir taçla Prenses'in başına yerleştirildi.

GELİNLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Elbette her düğünde olduğu gibi bu kez de törenin en çok dikkat çeken kişisi oldu gelin. Ön kısmı bantlarla süslü kolsuz gelinliği içinde mutluluktan ışıldayan Prenses'in gelinliği ise sosyal medyada bazı tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi Alexandra'dan daha zevkli bir gelinlik beklediğini belirtti. Bu arada üzerindekinin aslında gelinlik olmadığını, gece elbisesi olduğunu savunanlar da çıktı. Hatta gelinlik modelinin Alexandra'nın fiziksel yapısına uygun olmadığını ileri sürenler de çıktı.

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Bu arada gelinin ve damadın, son derece mutlu göründüğünü ve böyle bir günde önemli olanın da bu olduğunu söyleyenler de oldu.

ANNESİ, GELİNDEN ROL ÇALDI

Törende mutlu gelini, annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa ile babası Grand Dük Henri de yalnız bırakmadı.

Maria Teresa , kızının bu önemli günü için özenle hazırlanmıştı. Hatta kıyafet seçimiyle, gelin olan kızını bile gölgede bıraktı. Maria Teresa'nın iki renkli elbisesi de tıpkı Alexandra'nın gelinliği gibi sosyal medyada çok konuşuldu.

En çok konuşulan ayrıntı ise bu asimetrik elbisenin sağ omuz kısmında yer alan iri bir süs detayıydı. Bu detay, birçok kişinin gözüne takıldı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Maria Teresa'nın kızından rol çalmaya çalıştığını ileri sürdü. Özellikle de o sağ omuzundaki süslemeyle.

Bazı kullanıcılar "Maria Teresa'nın bakabileceği bir ayna var mı? O omuzundaki lahanaya benzeyen şey ne?" diyerek gelinin annesinin kıyafet seçimini eleştirdi.

Bir başka kullanıcı da gelinin annesi Alexandra'nın geçen haftaki nikahta da bütün dikkatleri kendi üzerine çekecek bir elbise tercih ettiğini savundu. Hatta Maria Teresa'ya "Bu senin değil kızının düğünü... Bu kadar çok dikkat çekmene gerek yok" diye seslendi.

PARİS'TE YAŞIYORLAR

Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, 2022 yılının kasım ayında nişanlanmıştı. Evlilik teklifi sırasında Bagory'nın Alexandra'nın önünde diz çökerek nişan yüzüğünü verdiği belirtildi.

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Çift, geçen cumartesi günü de evlilik seromonisini tamamladı. Bu arada damat Nicolas Bagory'nin Paris'te yaşadığını ve sosyal ve kültürel projelerde çalıştığını not düşelim.

Lüksemburg Prensesi Alexandra, 20 yaşına gelinceye kadar kız çocuğu olduğu için taht sıralamasında yer almıyordu. Fakat sonra babası Henri, devir alınca bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da erkek kardeşleriyle birlikte taht sıralamasında yer alma hakkı kazandı.

Alexandra, ABD'de psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında yüksek öğrenim gördü. Ardından Paris'e giderek felsefe ve antropoloji okudu. Bununla da yetinmedi. İrlanda'da dinler arası ilişkiler konusunda master yaptı.

ÇOK SAYIDA DİL BİLİYOR

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı.Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı ıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.