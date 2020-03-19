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Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:12,Son Güncelleme:/

'La Casa De Papel' oyuncusu Itziar Ituno'ya corona virüs şoku

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'La Casa De Papel' oyuncusu Itziar Ituno'ya corona virüs şoku
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'La Casa De Papel' dizisinde dedektif Raquel Murillo karakterine hayat veren oyuncu Itziar Ituno corona virüse yakalandığını duyurdu.

Oyuncu, sosyal medya hesabında şu notu paylaştı:

"Dün öğleden sonra kuru öksürük ve semptomları başladı. Bugün testin sonucunu aldık. Bu corona virüs. Benim durumum hafif ve iyiyim. Zayıf insanlar için ölümcül, bulaşıcı ve tehlikeli. Dikkat edin, ciddiye alın. Dayanışma zamanı! Evde kalın ve başkalarını koruyun. Şimdi karantinada 15 günüm var! Kendinize iyi bakın..."

La Casa De Papel oyuncusu Itziar Itunoya corona virüs şoku

 

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