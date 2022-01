Kylie Jenner'dan karnı burnunda paylaşım: Her an doğurabilir

Haberin Devamı

FACİANIN ARDINDAN BİR SÜRE SUSKUN KALDI

Sevgilisi Travis Scott'ın, Astroworld Festivali kapsamındaki konseri sırasında çıkan ve 10 kişinin öldüğü izdiham sonrası Jenner sosyal medyada, biraz daha sakin ve düşük bir profilli bir görünüm sergilemişti.

BEBEK HER AN DOĞUM YAPABİLİR

Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğini bekleyen Kylie Jenner, bu durumu yeni Instagram paylaşımıyla değiştirdi. 24 yaşındaki Jenner, karnı burnunda bir siyah- beyaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İkinci bebeğinin her an doğabileceğini belirten Jenner, 2021 yılının bir de dökümünü yaptı.

HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİYORMUŞ

Biten yıl içinde hem şükran duyduğu, hem de kendisini üzen birçok olayın yaşandığını belirtti Jenner. Bu yılı da, 2021 içinde hayatında meydana gelen değişiklikleri de asla unutmayacağını belirtti. 2022'nin herkesin güvende olacağı, sevgi, umut ve sağlık dolu bir yıl olması için dua ettiğini de satırlarına ekledi. Kylie Jenner'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve mesaj geldi. Jenner'ın karnı burnunda pozunu, birkaç saat içinde Instagram'daki 295 milyon takipçisinden 7 milyonu aşkını beğendi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğini beklediğini, geçen eylül ayında sosyal medya hesabından duyurdu. 24 yaşındaki Jenner'ın verdiği bu mutlu haber sosyal medya takipçilerini de heyecanlandırdı.

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile önce ayrıldığı sonra da barıştığı 30 yaşındaki rap'çi Travis Scott ikinci bebeklerini bekliyor. Çiftin, üç yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.

KARNINI ÖPTÜ

Kylie Jenner, paylaşımında giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Videoda Jenner, kızı Stormi ile birlikte gittiği doktorda ultrason görüntülerini izlerken görülüyor. Sevgilisi Travis Scott'ın sevinci de paylaşımda dikkat çeken bir başka detay. Videonun bir başka bölümünde de Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Scott'ın onun karnını öptüğü görülüyor.

BU KEZ TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Bu durum, Kylie Jenner'ın takipçilerini ve hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı. Jenner, Stormi'ye hamileyken medyadan ve meraklı gözlerden köşe bucak saklanmıştı. Ancak bebeği dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez ise hamile olduğunu sosyal medya hesabından ilan etti. Jenner'ın ikinci kez hamile olduğu bir süredir Magazin kulislerinde ileri sürülüyordu. Sessiz kalan Jenner, mutluluğunu paylaşmak için daha fazla beklemedi.

TEST SONUCU

Kylie Jenner, paylaşımında ailece katıldıkları kutlama partisinden görüntüler de paylaştı. Jenner, annesi Kris'in ultrason görüntülerini izlediği sahnelere de paylaşımında yer verdi. Jenner, evde yaptığı hamilelik testinin sonucunu da takipçileriyle paylaştı.

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

İlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner başlarda yine aynı şekilde davrandı. Fakat sonra fikrini değiştirdi.

19'UNCU TORUNUNUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Jenner'ın hamileliği hakkında ailesinden ilk konuşan kişi babası Caitlyn Jenner ya da eski adıyla Bruce Jenner. Cinsiyet değiştirip kadın olan eski olimpik sporcu, Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etti. Bu sırada da 19'uncu torununun yolda olduğunu söyledi.

AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULAMIŞTI

People dergisine konuşan ve Kylie Jenner'ın hamile olduğunu doğrulayan aileye yakın kaynaklar, genç kadının karnının da belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor. Kardashian- Jenner ailesine yakın kaynaklar, Kylie Jenner'ın anne olmayı çok sevdiğini belirtti. Aynı kaynaklar "Kylie, epeydir Stormi'nin bir kardeşi olmasını istiyordu. Anne olmayı seviyor" dedi. Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da ikinci bebek haberinden çok mutlu olduğu belirtildi. Bu ikinci bebeği, Jenner ile Scott'ın, birbirlerine uzun ayrılığın ardından bir tür "barışma hediyesi" olarak nitelendirenler de oldu.

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı. Fakat çift sonra tekrar görüşmeye başladı. Önceleri bunun kızları Stormi'nin hatırına olduğu söylense de ikili arasındaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden başladı.

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. 2018'de de kızları dünyaya geldi.