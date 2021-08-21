Kylie Jenner yine hamile: BarÄ±ÅŸma hediyesi bebek!

Ä°LK HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ°NDE SUSKUNLUÄžA GÃ–MÃœLMÃœÅžTÃœ

Ä°lk bebeÄŸine hamileyken bÃ¼yÃ¼k bir sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼len, doÄŸum yaptÄ±ktan sonra ortaya Ã§Ä±kan Kylie Jenner ise yine aynÄ± taktiÄŸi uyguluyor. GeÃ§en hafta 24'Ã¼ncÃ¼ doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayan Jenner, sosyal medyada bu konuda birkaÃ§ fotoÄŸrafÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir paylaÅŸÄ±m yapmadÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda ise yeni yaÅŸÄ±na girerken dÃ¼zenlenen partilerden bol bol paylaÅŸÄ±m yapardÄ±.Â Onu yakÄ±ndan takip edenler, Kylie Jenner'Ä±n hayatÄ±nÄ±n hemen hemen her anÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor. Jenner, Stormi'ye hamileyken de aynÄ± yÃ¶ntemi uygulamÄ±ÅŸ ve son ana kadar ne kendisi ne de bebek hakkÄ±nda bir haber vermiÅŸti.





19'UNCU TORUNUNUN GELDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°

Jenner'Ä±n hamileliÄŸi hakkÄ±nda ailesinden ÅŸu ana kadar konuÅŸan tek kiÅŸi ise babasÄ± Caitlyn Jenner ya da eski adÄ±yla Bruce Jenner. Cinsiyet deÄŸiÅŸtirip kadÄ±n olan eski olimpik sporcu, Califonia'da bir oyuncak maÄŸazasÄ±nÄ± ziyaret etti. Bu sÄ±rada da 19'uncu torununun yolda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KARNI BELÄ°RGÄ°NLEÅžMEYE BAÅžLADI

People dergisine konuÅŸan ve Kylie Jenner'Ä±n hamile olduÄŸunu doÄŸrulayan aileye yakÄ±n kaynaklar, genÃ§ kadÄ±nÄ±n karnÄ±nÄ±n da belirginleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Jenner'Ä±n kaÃ§ aylÄ±k hamile olduÄŸu ve bebeÄŸin ne zaman dÃ¼nyaya geleceÄŸi ise henÃ¼z bilinmiyor. Kardashian- Jenner ailesine yakÄ±n kaynaklar, Kylie Jenner'Ä±n anne olmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini belirtti. AynÄ± kaynaklar "Kylie, epeydir Stormi'nin bir kardeÅŸi olmasÄ±nÄ± istiyordu. Anne olmayÄ± seviyor" dedi. Jenner'Ä±n sevgilisi Travis Scott'Ä±n da ikinci bebek haberinden Ã§ok mutlu olduÄŸu belirtildi. Bu ikinci bebeÄŸi, Jenner ile Scott'Ä±n, birbirlerine uzun ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan bir tÃ¼r "barÄ±ÅŸma hediyesi" olarak nitelendirenler de oldu.Â

Â AYRILIP BARIÅžTILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Ã§ift sonra tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ã–nceleri bunun kÄ±zlarÄ± Stormi'nin hatÄ±rÄ±na olduÄŸu sÃ¶ylense de ikili arasÄ±ndaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden baÅŸladÄ±.





AÃ‡IK Ä°LÄ°ÅžKÄ° Ä°DDÄ°ALARINA YALANLAMA

GeÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda Kylie Jenner ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Travis Scott'Ä±n "aÃ§Ä±k iliÅŸki" yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Fakat, Ã§ift bu iddiayÄ± yalanladÄ±. Kylie Jenner ile rap'Ã§i Travis Scott, son gÃ¼nlerde sÄ±k sÄ±k birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gezintilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Stormi ile Disneyland'e yaptÄ±klarÄ± gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸlerdi. Jenner ve Scott, rap'Ã§inin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de birlikte kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Son gÃ¼nlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birÃ§ok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasÄ±ndan bu gezilerle ilgili paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.





Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° 2017'DE BAÅžLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Jenner Tyga ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Jenner ile Scott, ilk olarak Ã¼nlÃ¼ Coachella Festivali'nde birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Daha sonra NBA maÃ§Ä±nÄ± birlikte izleyerek iliÅŸkilerini resmen duyurdular. Ä°liÅŸkilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda Jenner hamile kaldÄ±, fakat bunu uzun sÃ¼re kamuoyunun gÃ¶zlerinden uzak tuttu.



ARA VERDÄ°KLERÄ°NÄ°' AÃ‡IKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yÄ±lÄ±nda MET Gala gecesine de birlikte katÄ±ldÄ±lar. Bir yÄ±l sonra ÅŸubat ayÄ±nda kÄ±zlarÄ± Stormi dÃ¼nyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaÃ§ ay sonra ise yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Kendileri bu durumu "iliÅŸkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Â 'ZEVK' SAYISI Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZEL POZLAR VERMÄ°ÅžLERDÄ°

GenÃ§ Ã§ift, iliÅŸkilerine ara vermeden Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yine bir dergiye verdikleri rÃ¶portaj ve fotoÄŸraflarla gÃ¼ndeme oturmuÅŸtu. Jenner ve Scott, EylÃ¼l 2019'da Playboy dergisi iÃ§in ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalÄ± yeni sayÄ±sÄ±na kapak pozu verdi. KÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± olan sevgilisi Travis Scott'Ä±n da Ã¶zel hayatlarÄ±yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.





NE KADAR MUTLU OLDUKLARINI ANLATMIÅžLARDI

ÃœnlÃ¼ rap'Ã§i Scott, sevgilisine aÅŸk hayatlarÄ±yla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "AÅŸk hayatlarÄ±nÄ±n, kÄ±zlarÄ± Stormi'nin doÄŸumundan sonra Ã§ok daha iyi bir hale geldiÄŸi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Travis Scott, dergi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda "BirÃ§ok insan dÃ¼nyaya gelen bir bebeÄŸin Ã§iftlerin cinsel hayatlarÄ±nÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunun kanÄ±tÄ±yÄ±z" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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