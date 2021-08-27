Son gÃ¼nlerin gÃ¼ndemdeki Ã§ifti: Bu iliÅŸkinin benzeri yok

ALIÅžILMIÅžIN DIÅžINDA BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° VAR

YakÄ±nda ikinci bebeklerini karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanan 24 yaÅŸÄ±ndaki Jenner ile 30 yaÅŸÄ±ndaki Scott hakkÄ±nda US Weekly'ye konuÅŸan, ancak adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayan bir kaynak "Kylie ile Travis'in alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir iliÅŸkisi var" diye konuÅŸtu.





KYLIE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R ANNE

Kylie Jenner ile Travis Scott'Ä±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki yaÅŸamÄ±nÄ± deÄŸerlendiren bu kaynak, Jenner'Ä±n kÄ±zÄ±yla Ã§ok ilgili bir anne olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekleyerek Jenner'Ä±n 3 yaÅŸÄ±ndaki Stormi'nin bakÄ±mÄ±yla birinci elden ilgilendiÄŸini belirtti.





"ÅžU AN Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R YERDELER"

SÃ¶z konusu kaynak Jenner ile Scott'Ä±n 2017'de baÅŸlayan iliÅŸkileri sÃ¼resince iniÅŸler ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸu anda birlikte Ã§ok iyi bir yerde olduklarÄ±nÄ± da ekledi. Bu kiÅŸi Jenner ile Scott'Ä±n "aÃ§Ä±k iliÅŸki" yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialara da deÄŸinerek "Ä°liÅŸkilerine bir isim vermiyorlar. Birbirlerini kÄ±z arkadaÅŸ ya da erkek arkadaÅŸ diye tanÄ±mlamÄ±yorlar. Birbirlerinden bir beklentileri yok" dedi.





AÃ‡IK Ä°LÄ°ÅžKÄ° Ä°DDÄ°ASI

Ã–nce ayrÄ±lan fakat sonra tekrar barÄ±ÅŸan Jenner ile Scott'Ä±n 'aÃ§Ä±k iliÅŸki' yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°nternetteki TMZ adlÄ± magazin sitesinin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re, 23 yaÅŸÄ±ndaki Kylie Jenner ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Travis Scot, iliÅŸkilerine kaldÄ±klarÄ± yerden devam edecekler. Fakat birbirlerine baÄŸlÄ±lÄ±k sergilemeyip dilediklerinde baÅŸkalarÄ±yla da birlikte olabilecekler. Yani genÃ§ Ã§ift bu ÅŸekilde "aÃ§Ä±k iliÅŸki" yaÅŸayabilecek. Ã‡ift, bu konudaki iddialara herhangi bir yanÄ±t vermedi.





Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° 2017'DE BAÅžLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Jenner Tyga ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Jenner ile Scott, ilk olarak Ã¼nlÃ¼ Coachella Festivali'nde birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Daha sonra NBA maÃ§Ä±nÄ± birlikte izleyerek iliÅŸkilerini resmen duyurdular. Ä°liÅŸkilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda Jenner hamile kaldÄ±, fakat bunu uzun sÃ¼re kamuoyunun gÃ¶zlerinden uzak tuttu.





'Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE ARA VERDÄ°KLERÄ°NÄ°' AÃ‡IKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yÄ±lÄ±nda MET Gala gecesine de birlikte katÄ±ldÄ±lar. Bir yÄ±l sonra ÅŸubat ayÄ±nda kÄ±zlarÄ± Stormi dÃ¼nyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaÃ§ ay sonra ise yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Kendileri bu durumu "iliÅŸkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.





OKUL OTOBÃœSÃœ SÃœRPRÄ°ZÄ° TARTIÅžMA YARATTI

Kylie Jenner ve Travis Scott son olarak kÄ±zlarÄ± Stormi'ye yaptÄ±klarÄ± okul otobÃ¼sÃ¼ sÃ¼rprisiyle gÃ¼ndem olmuÅŸtu. DÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birinin Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerinizi aÃ§mÄ±ÅŸ olsaydÄ±nÄ±z, en Ã§ok neye sahip olmayÄ± hayal ederdiniz? Herkesin hayali kendine ama henÃ¼z 30 yaÅŸÄ±na gelmemiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen dolar milyarderleri arasÄ±nda yer alan Kylie Jenner ile Travis Scott'Ä±n Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Stormi'nin baÅŸka Ã§ocuklar iÃ§in sÄ±radan olan bir hayali vardÄ±. Scott bu hayali gerÃ§ekleÅŸtirdi ve Ã§ift, eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.





ÃœÃ‡ YAÅžINDAKÄ° STORMÄ°'NÄ°N EN BÃœYÃœK HAYALÄ°

Kardashian- Jenner kardeÅŸlerin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ ama ÅŸu sÄ±ralar da en Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan 24 yaÅŸÄ±ndaki Kylie Jenner ile rap'Ã§i Travis Scott'Ä±n kÄ±zÄ± Stormi'nin en bÃ¼yÃ¼k hayali gerÃ§ek oldu. Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduÄŸu anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Sonra da birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.

Â BABASINDAN STORMI'YE SÃœRPRÄ°Z

BugÃ¼ne kadar kullandÄ±ÄŸÄ± binlerce dolar deÄŸerinde aksesuarlar ve giydiÄŸi aynÄ± oranda pahalÄ± kÄ±yafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ± gibi ABD'de Ã§ok yaygÄ±n olan sarÄ± renkli okul otobÃ¼slerinden birine binmek istiyordu. BabasÄ± Travis Scott ise biricik kÄ±zÄ±nÄ±n bu Ã¶zlemi duymasÄ±na dayanamadÄ± ve yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin Ã¶nÃ¼ne sarÄ± renkli bir okul otobÃ¼sÃ¼ getirdi.





SEVÄ°NÃ‡TEN HAVALARA UÃ‡TU

BazÄ± kaynaklara gÃ¶re Scott, bu otobÃ¼sÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ±n sonra da canÄ± istediÄŸi zaman binmesi iÃ§in satÄ±n aldÄ±. BazÄ± kaynaklara gÃ¶re de kiraladÄ±. NasÄ±l olursa olsun, minik Stormi'nin otobÃ¼sle buluÅŸtuÄŸu an gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi. Belki de ne kadar zengin ve sonsuz imkanlara sahip bir ailede dÃ¼nyaya geldiÄŸinin henÃ¼z farkÄ±nda olmayan Stormi, otobÃ¼sÃ¼ gÃ¶rÃ¼nce yÃ¼zÃ¼nde kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¼ller aÃ§tÄ±. OtobÃ¼se neredeyse sarÄ±lan Stormi, sonra da bomboÅŸ otobÃ¼se bindi ve boÅŸ koltuklar arasÄ±nda gezdi.





SOSYAL MEDYADA ELEÅžTÄ°RÄ° YAÄžMURU

Minik kÄ±zÄ±nÄ±n sevincine Kylie Jenner da duyarsÄ±z kalmadÄ±. Onun boÅŸ otobÃ¼ste Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Jenner, okula gider gibi giyenen ve sÄ±rt Ã§antasÄ±nÄ± da takan Stormi'nin otobÃ¼se sarÄ±lÄ±rken gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Stormi'nin sÃ¶yleyip durduÄŸu ÅŸey bir bÃ¼yÃ¼k sarÄ± okul otobÃ¼sÃ¼ne binmekti. BabasÄ± ona sÃ¼rpriz yaptÄ±" mesajÄ±yla birlikte Instagram hesabÄ±nÄ±n "hikayeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±.





'GERÃ‡EKLÄ°KTEN KOPMUÅžLAR'

Ä°ÅŸte bu paylaÅŸÄ±mlardan sonra da Kylie Jenner ve Travis Scott, sosyal medyada eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu. BirÃ§ok kiÅŸi Jenner ile Scott'Ä±n, sahip olduklarÄ± zenginlik iÃ§inde gerÃ§ek dÃ¼nyayla baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "Zengin insanlar hakikaten gerÃ§ek dÃ¼nyayla baÄŸlarÄ±nÄ± koparmÄ±ÅŸ durumda. OturmasÄ± iÃ§in Stormi'ye bir okul otobÃ¼sÃ¼ almÄ±ÅŸlar" diye yazdÄ±.





O PARAYLA Ä°HTÄ°YACI OLANLARA YARDIM EDEBÄ°LÄ°RLERDÄ°

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± Jenner ile Scott'Ä±n bu otobÃ¼s iÃ§in harcadÄ±klarÄ± parayÄ± gerÃ§ekten ihtiyacÄ± olan birisine verebileceklerini savundu. Bu kullanÄ±cÄ± sorunun Stormi'ye otobÃ¼s alÄ±nmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n kÄ±za yardÄ±ma muhtaÃ§ insanlara yardÄ±m eli uzatÄ±lmasÄ± konusunda bilinÃ§ kazandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Bu arada Jenner ile Scott'un bu sÃ¼rprizinin Covid nedeniyle okullarÄ±ndan uzak kalan milyonlarca Ã§ocuÄŸun durumunu gÃ¶rmezden gelmek olduÄŸunu savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± kiÅŸiler de minik Stormie'nin sadece diÄŸer Ã§ocuklar gibi olmak, onlar gibi okuma gitmek istediÄŸini ve bunu da bu ÅŸekilde ifade ettiÄŸini belirtti.





HAYRANLARI SAVUNDU

Kylie Jenner'Ä±n hayranlarÄ± da bu kadar eleÅŸtirinin abartÄ±lÄ± bulduklarÄ±nÄ± belirtip genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n tek amacÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± mutlu etmek olduÄŸunu savundu.

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