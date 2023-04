Aşkın söylentisi bile ortalığı karıştırdı: Bunu aklım almıyor

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN ÇOK İLGİ ÇEKEN ÜNLÜLERİNDEN BİRİ

Çocukluktan çıkıp genç kızlığa adım attığında ise tıpkı büyük ablaları Kim, Kourtney ve Khloe gibi, kendini estetik cerrahinin olanaklarına emanet etti ve çarpıcı bir fiziksel görünüme sahip oldu.Buna, sosyal medya paylaşımları da eklenince dünyanın en çok ilgi çeken ünlülerinden birine dönüşmesi fazla zaman almadı.





SEVGİLİSİNDEN KISA SÜRE ÖNCE AYRILDI

25 yaşındaki Kylie Jenner'ın özel hayatı da her zaman merak konusu olmayı sürdürüyor.Sevgililerini de bugüne kadar hep müzik dünyasından seçti Jenner. Kısacık hayatına, birini Tyga diğerini de Travis Scott ile yaşadığı iki ilişki sığdırdı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Travis Scott'dan da biri erkek diğeri kız iki çocuk sahibi oldu. Sonra da iki sevgili yollarını "belli ki " kesin olarak ayırdı.

YENİ AŞK SÖYLENTİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

'Belli ki' dedik çünkü Kylie Jenner'ın adı, bir süredir herkesi şaşırtan biriyle anılıyor. Son yıllarda sinema dünyasında hangi önemli filme baksanız jenerikte adını göreceğiniz genç kuşak bir oyuncu bu: 27 yaşındaki Timohtee Chalamet.



Rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle zaten çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü kariyerinde roket hızıyla yükselen 27 yaşındaki Chalamet, ondan sonra da yapımcıların ve yönetmenlerin paylaşamadığı bir isme dönüştü.



Kırmızı halıda giydiği, eşine benzerine çok rastlanmayan kıyafetleriyle de bilinen Timothee Chalamet ile Kylie Jenner'ın yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor bir süredir.





KYLIE'NİN ARABASI, TIMOTHEE'NİN BAHÇESİNDE

Geçen hafta magazin basınına düşen bu iddialara önce kimse inanmadı. Hatta genç kızların gözdesi Chalamet'nin hayranları böyle bir ilişkinin olasılığına bile büyük bir tepki gösterdi.Kylie Jenner ve Timothee Chalamet cephesinden herhangi bir yorum yapılmadığı için de birkaç günlüğüne sessizliğe gömüldü bu iddialar.

Fakat yaşanan bir gelişme Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'nin hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Çünkü Jenner'ın lüks aracı Timothee Chalamet'nin Beverly Hills'teki malikanesinin bahçesine girerken görüntülendi.

Aracın camları simsiyah kaplandığı için Jenner'ın arabanın içinde olup olmadığı netleşmedi. Ama birçok kişiye göre Kylie Jenner içinde olmasa, aracının Timothee Chalamet'in bahçesinde ne işi olabilirdi!

EL ELE GÖRÜLMELERİ AN MESELESİ

Bazı iddialara göre Jenner ile Chalamet, zaten bir süredir gizli gizli flört ediyor. İlişkilerini de henüz gözler önüne sermiş değiller. Bazı yorumlara göre de Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'nin el ele görüntülenmesi artık an meselesi.

Aslında bu iddiayı ortaya atan Deux Moi adlı bir internet sitesi. Site, söylentiyi sosyal medyadan paylaşmakla yetinmeyip Jenner ile Chalamet'nin Paris Moda Haftası'nda neşeyle sohbet ederken görüntülerini de paylaştı.

İLK ANDA UYUMSUZ BİR ÇİFT GİBİ GÖRÜNDÜ

Bu arada bu aşk iddiası daha ortaya atıldığı ilk gün sosyal medyada büyük bir gürültü koptu. İşin doğrusu her ikisinin de geçmiş ilişkilerini bilenler Jenner ile Chalamet'yi birbirlerine çok da yakıştıramadı. Sosyal medya platformlarında yorumlar aldı başını gitti.

Bir kullanıcıya göre aslında Kylie Jenner ile Timothee Chalamet flört etmiyorlar. Bu söylentileri yayan kişi Jenner'ın annesi Kris Jenner. Kızının eskisi kadar gündemde olmadığını fark eden anne Jenner, hazır sevgilisi Travis Scott'dan da ayrılmışken böyle bir söylentiyle yeniden kızını gündemin ilk sıralarına yerleştirmeye çabalıyor.



Bir başka kullanıcı, Jenner ile Chalamet'nin flört etmesini, insanın lisede aynı okulda okuduğu ama o dönemde tek kelime konuşmadığı biriyle mezun olduktan sonra aşk yaşamasına benzetti.



Bir başka kullanıcı da "Kylie Jenner ve Timothee Chalamet... Bu korkunç bilgiyi aklım almıyor" diyerek bu tür bir ilişkiye inanmadığını ifade etti.

AYLARDIR GİZLİCE GÖRÜŞTÜKLERİNİ İDDİA EDENLER VAR

Bu arada magazin basınında daha geçen hafta ortaya çıkan bu iddianın doğru olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları da oldu. Bunlardan biri Jenner ile Chalamet'nin bu yılın ocan ayında Paris Moda Haftası'nda tanıştıklarını ve o zamandan bu yana birlikte olduklarını ileri sürdü.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'nin, birkaç ay önceki Paris Moda Haftası'nda tanıştığı ileri sürülüyor.





KISA SÜRE ÖNCE İKİNCE KEZ ANNE OLDU

Kylie Jenner, 2017 yılından bu yana bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Travis Scott ile bir süre önce yollarını ayırdı. Jenner ile Scott bir süre önce ikinci çocuklarını da kucaklarına almıştı.

JOHNNY DEPP'İN KIZIYLA AŞK YAŞADI

Timothee Chalamet ise uzun süre Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile flört etti. Ondan ayrıldıktan sonra da kendisinden yaşça büyük oyuncu Eiza Gonzales ile kısa bir ilişti yaşadı. Fakat 2020 yılından bu yana Chalamet'nin hayatında kimse yok.





İLGİNÇ KIYAFETİYLE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURMUŞTU

Timothee Chalamet, son olarak geçen eylül ayında 79'uncu Venedik Film Festivali'ne damgasını vurmuştu. Bunun nedeni sadece rol aldığı Bones and All adlı film değildi. Filmin galasında giydiği sırtı açık kırmızı kıyafet, o yıl festivalin kadın yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

Özel hayatını çok göz önünde yaşamayan Timothee Chalamet, zatendaha çok giyimi kuşamıyla ilgi çekiyor. Son dönemde ardı ardına rol aldığı filmlerle fazla da uzun sayılamayacak bir zamanda geniş bir hayran kitlesi edinen Timothee Chalamet, birçok eleştirmen tarafından, ani bir kararla mesleğinden uzaklaşan Daniel Day Lewis'e benzetiliyor. Hatta onun sinemada boş bıraktığı yere de aday gösteriliyor. Fakat bunun yanı sıra onun dikkat çeken başka bir özelliği de giydiği kıyafetler.





2019'DE EN ETKİLİ KİŞİ SEÇİLDİ

Bu arada Chalamet'nin, küresel moda araştırma platformu Lyst'in değerlendirmesine göre 2019 yılında moda alanında "yılın en etkili erkek ünlüsü" unvanını ele geçirdiğini de hatırlatalım. Kadın ve erkek ayrımı gözetilmeksizin oluşturulan bu listede Chalemet'yi geçen tek ünlü, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle olmuştu.

Chalamet'ye bu unvanı getiren en önemli etken kırmızı halı tarzı. Bir çarpıcı nokta daha: Chalamet, düzenli olarak bir stilistle çalışmıyor. Kırmızı halıda giydiği kıyafetleri zevkine göre kendisi seçiyor.





6 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Chalamet, genç yaşına karşın hatırı sayılır bir servetin sahibi. Servetinin 6 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts'ta eğitim gören Chalamet, küçük yaşlarında kısa filmlerde oynamaya başladı. Bu arada okurken de Lil'Timmy Tim adıyla şarkılar yazdı.

Chalamet, genç yaşta edindiği tecrübeyi Call Me By Your Name adlı filmle zirveye taşıdı. O filmde sergilediği performanstan sonra bütün dikkatler ona yöneldi. Armie Hammer ile karşılıklı oynadığı bu filmdeki performansı en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Ödülü kazanamadı ama bu onun kariyeri için önemli bir adım oldu. Bu sayede bu dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.