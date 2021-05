Arsa aldı inşaata başlıyor: Kendine 'saray' yaptırıyor

ANNESİNİN MALİKANESİNE YAKIN OLACAK

Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, geçen yıl 15 milyon dolara bir arsa satın aldı ve yakında da inşaata başlıyor. Kızı Stormie ile birlikte yaşamayı planladığı bu malikane, Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın malikanesinin yakınlarında inşa edilecek.





15 MİLYON DOLARA ARSA SATIN ALDI

Henüz küçük yaşta ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programla dikkat çeken sonra da kendi kozmetik markası sayesinde milyonlarca dolar servet kazanan Kylie Jenner, hayallerindeki evi inşa ettirmek için geçen yıl 15 milyon dolara 5 dönümlük bir arsa satın aldı.

ABLASI KHLOE DE YAKINDA YAŞIYOR

Kylie Jenner hayallerindeki evi Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'te yaptıracak. Bu arada aileden olan tek komşusu annesi Kris Jenner değil. Ablası Khloe Kardashian da aynı bölgede annesine yakın bir malikanede oturuyor. Jenner'ın arsasını satın aldığı bölgede Miley Cyrus'ın da bir arsası bulunuyor. Genç şarkıcı 2015 yılında burada atları için bir arsa satın aldı. Ancak henüz herhangi bir şey inşa ettirmedi.



ÖNCE MALİKANE SATIN ALDI SONRA ARSA

Kylie Jenner, Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldıktan sonra bu arsayı mülkleri arasına kattı. Jenner, bu yeni arsaya yaptıracağı malikanede 12 otomobillik bir garaj, bir konuk evi ve güvenlik için özel bir bekçi kulübesi de inşa ettirecek. Özel bir spor alanı ve yüzme havuzu da genç yıldızın yaptıracağı malikanede yer alacak diğer detaylar.

SATIN ALDIĞI MALİKANE İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner, geçtiğimiz yılın ilk yarısında satın aldığı yeni malikane ile gündeme oturmuştu. Los Angeles'ın en gözde bölgelerinde emlak yatırımları bulunan Kylie Jenner, bunlara bir halka daha eklemişti. Jenner, içini de hiçbir masraftan kaçınmadan döşediği bu malikaneyi 36.5 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

EVİNİN EN ÖZEL KÖŞELERİNDE ÇEKİM YAPIYOR

Görünüşe göre Jenner bu evini sadece yaşamak için kullanmıyor. Kimi zaman ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programının son bölümlerinin çekiminde de plato olarak kullandı. Kylie Jenner, gösterişli evinin çeşitli bölümlerini, kozmetik markasının ürünlerinin tanıtımı için çektiği fotoğraf ve videolarda da kullanıyor. Sık sık da evinde çektiği videoları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

TAŞINIR TAŞINMAZ PAYLAŞIM YAPTI

Travis Scott ile ilişkisinden bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Taşındığı zaman da burada çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.



ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.













