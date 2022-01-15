İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi

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AİLE ÜYELERİ YANINDAYDI

Sevgilisi Travis Scott ile birlikteliklerinden dünyaya gelecek ikinci bebeği için düzenlediği bebek partisinde Jenner'ı kendi annesi Kris Jenner ile Scott'ın annesi Wanda ve diğer aile üyeleri de yalnız bırakmadı. "Zürafa" temalı bebek partisi için de kelimenin tam anlamıyla "kesenin ağzını açtı" Jenner.

KONUKLARA ÖZEL ŞAL HAZIRLANDI

Binlerce çiçekle donatılan ve zürafa figürleriyle süslenen mekanda gerçekleşen parti için masalar hazırlandı. Oturma düzeni önceden belirlendi ve konukların her birinin sandalyesine isimlerinin işlendiği şallar bırakıldı. Sandalyelerin arkasına asılı olan ve üzerinde isimlerin yazılı olduğu şallardan birinde Travis Scott'ın annesi Wanda Webster'ın adının yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.





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BEYAZ BİR ELBİSE GİYDİ

Giderek büyüyen karnını gözler önüne beren dar, beyaz bir elbise giyen Kylie Jenner ve bebeği için konuklar, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan hediyeler getirdi.

DOĞUM ÇOK YAKINDA

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın 3 yaşında Stormi adında bir kızları bulunuyor. Çiftin, cinsiyetini açıklamadıkları bu ikinci bebekleri de kısa bir süre sonra dünyaya gelecek.





Bebek partisinde, Travis Scott'ın annesi Wanda ve Kylie Jenner'ın annesi Kris Jenner de ikinci bebeğini bekleyen ünlü yıldızı yalnız bırakmadı.

BU POZU ÇOK KONUŞULDU

Sevgilisi Travis Scott'ın, Astroworld Festivali kapsamındaki konseri sırasında çıkan ve 10 kişinin öldüğü izdiham sonrası Jenner sosyal medyada, biraz daha sakin ve düşük bir profilli bir görünüm sergilemişti. Fakat bu sükunetini geçen hafta yaptığı karnı burnunda paylaşımla bozdu. Jenner, karnı burnunda bir siyah- beyaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İkinci bebeğinin her an doğabileceğini belirten Jenner, 2021 yılının bir de dökümünü yaptı.

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HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİYORMUŞ

Biten yıl içinde hem şükran duyduğu, hem de kendisini üzen birçok olayın yaşandığını belirtti Jenner. Bu yılı da, 2021 içinde hayatında meydana gelen değişiklikleri de asla unutmayacağını belirtti. 2022'nin herkesin güvende olacağı, sevgi, umut ve sağlık dolu bir yıl olması için dua ettiğini de satırlarına ekledi. Kylie Jenner'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve mesaj geldi. Jenner'ın karnı burnunda pozunu, birkaç saat içinde Instagram'daki 295 milyon takipçisinden 7 milyonu aşkını beğendi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğini beklediğini, geçen eylül ayında sosyal medya hesabından duyurdu. 24 yaşındaki Jenner'ın verdiği bu mutlu Haber sosyal medya takipçilerini de heyecanlandırdı.

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KARNINI ÖPTÜ

Kylie Jenner, paylaşımında giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Videoda Jenner, kızı Stormi ile birlikte gittiği doktorda ultrason görüntülerini izlerken görülüyor. Sevgilisi Travis Scott'ın sevinci de paylaşımda dikkat çeken bir başka detay. Videonun bir başka bölümünde de Jenner, ayna karşısında selfie çekerken Scott'ın onun karnını öptüğü görülüyor.

BU KEZ TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Bu durum, Kylie Jenner'ın takipçilerini ve hayranlarını hem sevindirdi hem de şaşırttı. Jenner, Stormi'ye hamileyken medyadan ve meraklı gözlerden köşe bucak saklanmıştı. Ancak bebeği dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez ise hamile olduğunu sosyal medya hesabından ilan etti. Jenner'ın ikinci kez hamile olduğu bir süredir Magazin kulislerinde ileri sürülüyordu. Sessiz kalan Jenner, mutluluğunu paylaşmak için daha fazla beklemedi.

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Kendine ait kozmetik markasıyla servetine servet katan Kylie Jenner, geçen hafta içinde Instagram'da da bir rekor kırdı. Sosyal paylaşım sitesinde 300 milyon takipçiyi geçen ilk kadın unvanını ele geçirdi Jenner. Onu, her ikisinin de 289 milyon takihçisi bulunan Ariana Grande ve Selena Gomez izledi.

TEST SONUCU

Kylie Jenner, paylaşımında ailece katıldıkları kutlama partisinden görüntüler de paylaştı. Jenner, annesi Kris'in ultrason görüntülerini izlediği sahnelere de paylaşımında yer verdi. Jenner, evde yaptığı hamilelik testinin sonucunu da takipçileriyle paylaştı.

İLK HAMİLELİĞİNDE SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

İlk bebeğine hamileyken büyük bir sessizliğe gömülen, doğum yaptıktan sonra ortaya çıkan Kylie Jenner başlarda yine aynı şekilde davrandı. Fakat sonra fikrini değiştirdi.

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu. 2018'de de kızları dünyaya geldi.

KUTU KUTU