Babası 'kızım sana hayran' demişti... İki genç tokalaştı, aşk söylentileri uçuştu

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Herkesin çok iyi bildiği gibi futbolcuların özel hayatları her zaman büyük merak konusudur... Aşkları, evlilikleri, kimi zaman ihanetleri ve ayrılıkları. Yeşil sahaların yıldızları sadece top koştururken değil saha dışında da milyonların ilgisini çeker her zaman.

Kraliyet ailesi üyelerinin de onlardan bir farkı yok elbette. Özellikle de o gösterişli sarayların sımsıkı kapalı kapılarından sızan dedikodular, bu aile üyelerinin özel hayatlarıyla ilgili söylentiler milyonlarca kişinin kulak kabartmasına neden olur.

İşte dünyanın gözü önünde büyüyen ve son bir yıldır kelimenin tam anlamıyla bir "hayran çılgınlığının" ortasında kalan bir genç kraliyet ailesi üyesi ile yeşil sahaların yıldız isimlerinden biri bir araya geldi ve dedikodu çarkları dönmeye başladı.

Olayı şöyle bir toparlarsak...

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ŞAMPİYONLARI KRALİYET SARAYINDA AĞIRLADILAR

İspanya'nın erkek futbol milli takımı, Almanya'da düzenlenen FIFA Avrupa Kupası'nda, final maçı oynadığı İngiltere'yi yenerek kupanın sahibi oldu.

İspanya Kralı Felipe'nin, kendisi de amatör bir futbolcu olan küçük kızı Sofia ile birlikte izlediği maçın sonucunda kupa, İspanya'nın yolunu tuttu.

Felipe, takımı Berlin'deki maçın ardından sahada kutladı. Ama bununla yetinmedi. Karısı Letizia, kızları Leonor ile Sofia'yı da yanına alıp futbol milli takımını Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda konuk etti.

Şampiyon takım, Kral Felipe'nin ailesi tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı. Kral her zamanki gibi takım elbisesi içindeydi, kırmızı kravatını da eksik etmedi. Karısı Letizia, ülkenin ulusal rengi olan kırmızı bir elbise giydi.

Kızları Leonor ve Sofia da beyaz pantolonları üzerine futbol milli takımının üniformasıyla bu neşeli törende hazır bulundu.

YÜZÜNE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEME YAYILDI

Kraliyet ailesi tüm futbolcuları teker teker tebrik edip hepsiyle el sıkıştı. İşte o anlarda takımın yıldızlarından Gavi ya da gerçek adıyla Pablo Martin Paez Gavira da Prenses Leonor ile tokalaştı.

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O anlarda Leonor'un yüzüne yayılan geniş gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Tabii ki hemen bir süre önce konuşulan ve sonra rafa kaldırılan söylentiler yine alev aldı.

Gelecekte ülkesinin kraliçesi olmaya hazırlanan 18 yaşındaki Leonor ile kendisinden sadece bir yaş büyük Gavi'nin adı zaman zaman alevlenen bu söylentilerde birlikte anılıyor.

Yıllardır konuşulanlara göre kardeşi Sofia gibi amatörce oynamasa da futbolu seven Leonor, Gavi'nin bir hayranı.

Hatta babası Felipe önceki yıl Barselona takımının oyuncularıyla bir etkinlikte buluştuğunda büyük kızı Leonor'un Gavi'ye hayranlık duyduğunu söyledi.

O andan sonra da takım arkadaşları Gavi"ye şaka yollu "Küçük Prens" diye hitap etmeye başladı.

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İşte Avrupa Şampiyonu olan İspanya futbol milli takımının Zarzuela Sarayı'ndaki kutlamada Leonor ile Gavi'nin el sıkıştığı anlar Kral'ın bu sözlerini de iki genç hakkında kapalı kapılar ardında konuşulan söylentileri de yeniden gündeme getirdi.

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PRENSES, GAVİ'NİN BİR HAYRANI

Her ne kadar konumu gereği Leonor özel hayatını göz önünde yaşamasa da Gavi'ye olan hayranlığı artık herkesin malumu.

Hatta bazı İspanyol magazin siteleri iki gencin gizlice romantik ilişki yaşadığını bile iddia edecek kadar ileri gidiyor kimi zaman.

Özellikle de geçen yılın ekim ayında 18 yaşına girmesinden sonra Leonor'un özel hayatı eskisinden daha fazla merak konusu.

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Futbolcu Gavi ile aralarında gerçekten bir romantik yakınlaşma olup olmadığı henüz net değil.

Bazı kişilere göre Leonor'unki başarılı bir futbolcuya uzaktan duyduğu bir hayranlıktan öte bir durum değil. Zaten genç Prenses'in gelecekteki görevine hazırlanması için başka konulara odaklanması gerekli.

Ama ne olursa olsun dünyanın bu kadar gözü önünde olan Leonor, yaşı daha da büyüdükçe sadece üstlendiği görevlerle değil aynı zamanda aşk hayatıyla da ilgi çekmeyi sürdürecek.

Ta ki gönlünün prensini bulup evlenip yuva kurduğu güne kadar.

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Kral Felipe, kızının Gavi'ye hayran olduğunu söyledikten sonra takım arkadaşları da genç futbolcuya şaka yollu 'küçük prens' diye hitap etmeye başladı.

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BAŞKA BİR SÖYLENTİYE DE ADI KARIŞTI

Bu arada Leonor hakkındaki tek aşk söylentisi Gavi ile olan değil. Galler'de okumaya giden Prenses'in orada da zengin bir iş insanının oğluyla yakınlaştı iddialara göre.

İspanyol ve Alman basınında yer alan iddialara göre Leonor'un gizemli bir sevgilisi var. Daha doğrusu iddiayı ortaya atan Alman magazin siteleri ve onları destekleyen İspanyol sitelerinin öne sürdükleri bu yönde.

Bu iddialara göre Leonor, eğitim görmesi için gönderildiği Galler'deki UWC Atlantic College'da bir genç adamla tanıştı. İki genç birbirlerinden hoşlandı ve yakınlaştı.

Hatta İspanyol basını bu iddiayı bir adım daha öne taşıdı ve Leonor'un, anneannesi Paloma Rocasolano'nun doğum gününe de bu genç adamla birlikte katıldığını ileri sürdü.

Leonor'un gizli sevgilisi olduğu ileri sürülen genç adamla fotoğrafları bile çıktı ortaya.

GİZEMLİ BİR MİLYARDERİN OĞLU

Şimdi gelelim iddialara göre bu genç adamın kim olduğuna. İleri sürüldüğüne göre Leonor'un gönlünü çalan bu genç adam, kökleri Brezilya ve Amerikalı karışımı olan Gabriel Giacomelli.

Varlıklı bir ailenin oğlu olan Gabriel Giacomelli Leonor'dan bir yaş büyük. Genc adamın, anne ve babasının Brezilyalı olduğu, yatırımcı babasıyla bir reklamcı olan annesinin sayesinde milyon dolarlık bir servetin içine doğduğu da söyleniyor.

Yine iddiala bakılırsa Gabriel, New York'ta büyüdü. Orada seçkin bir okula gitti. Sanata çok derin bir ilgisi de var.

Alman ve İspanyol basınına bakılırsa Leonor ile Gabriel'in yolları Galler'de 'prenseslerin ve prenslerin okulu' olarak bilinen UWC Atlantic College'da kesişti. Onları yakınlaştıran ise yabancı dillere duydukları ilgi oldu.

Leonor ile Gabriel'in yabancı diller konusuna eğilimi var. İşte bu ilgileri de onlar için ortak bir alan oldu. Sonuç olarak yakınlaşmalarını sağladı.

GALLER'DE OKUMAYA GİTTİĞİNDE TANIŞMIŞLAR

Bu arada yeri gelmişken Prenses Leonor'un ana dili İspanyolcayı bir kenara koyarsak Almanca, İngilizce ve biraz da Portekizce bildiği söyleniyor.

Gabriel de Brezilyalı kökenlerinden dolayı Portekizceyi iyi düzeyde konuşuyor. İşte ileri sürülenlere göre iki gencin yakınlaşmasını sağlayan da bu yabancı dillere ilgi duymaları oldu.

Şimdilik güzel prenses Leonor hakkında konuşulanlar bu kadar. Ama görünüşe göre onun aşk hayatı uzun yıllar basının manşetlerini süsleyecek. Hemen ardından kardeşi Sofia'nınki de elbette!