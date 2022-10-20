Küslük bitti: Yeni rotamız Las Vegas

Haberin Devamı

KIŞ TATİLİNE HAZIRLIK

Bir dönem küslük yaşayan Demet Akalın ve Ece Erken geçmişe sünger çekti.

Ece Erken’in eşinin öldürülmesinin ardından Demet Akalın’ın taziye ziyaretinde bulunmasıyla aralarındaki buzları eriten iki eski dost, önceki gün Etiler’de buluştu.



Yemek yiyip sohbet eden arkadaşlar mekân çıkışı görüntülendi. Ece Erken, “Kış için tatil planları yaptık. Rotamız Las Vegas” dedi. (Behlül AYDIN)

HARBİYE'DE SERTAB GECESİ

DenizBank Harbiye Açıkhava etkinliklerinin kapanışını Sertab Erener yaptı.

Haberin Devamı

Temmuz ayında koronavirüse yakalandığı için ertelediği konsere önceki akşam çıkan Sertab Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyenler arasında ünlü isimler de vardı.

SANATTAN KAZANDIĞIMI SANATA HARCIYORUM

Tuğba Yurt önceki gün 23 Ekim’de gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konseri için orkestrasıyla prova yaptı.

Cihangir Müzik Evi’nde ekibiyle buluşan Yurt, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, Harbiye konseri için heyecanlı olduğunu söyledi: “Her sanatçı için ayrı bir öneme sahiptir Harbiye Açıkhava. Ben sanattan kazandığımı yine sanata yatıranlardanım. İnsanlar her ne kadar büyük paralar kazanıldığını zannetse de geliri kadar gideri de oluyor insanın.”(Deniz BOY)

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Yılmaz Morgül, Beykoz Engelliler Derneği ve Engelsiz Yaşam Vakfı’nın bağışlarıyla Beykoz Halide Edip İlkokulu içinde bulunan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’nin iç tadilatı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Haberin Devamı

Yılmaz Morgül önceki gün öğrencileri vakıf ve dernek yetkilileri ile ziyarete gitti. Şarkıcı, “Onların iyi ve güvenli bir eğitim almaları için çalıştık. Her şey çocuklar için. Amacımız örnek olmak” dedi. Her

9 ARALIK'TA VİZYONDA

Başrolünü Gürgen Öz, Gonca Vuslateri, Hakan Bilgin ve Kaan Yılmaz’ın paylaştığı “Her Şey Dahil”, 9 Aralık’ta vizyona girecek.

İlk teaser’ı yayınlanan filmin yönetmenliğini Hakan Eser üstlenirken senaryoda Şeyda Delibaşı ve Hakan Eser’in imzası var. Komedi filmi Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

Haberin Devamı

BİENALDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

17. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Şiirli Yollar” yayımlandı. İKSV Alt Kat’ta yapılan kitapla bağlantılı özel etkinliklere bu hafta oyuncu Kubilay Aka konuk oldu.

Irmak Erdurak’ın atölye yürütücülüğünü üstlendiği etkinliğe katılan çocuklar, İstanbul’un sanatsever martılarının macerasına eşlik etti ve bienal projelerinin izinde üretimlerini yaptı. Oyuncu, “Birlikte kitap okuduk, oyun oynadık, resim yaptık; onların gözünde ‘sanat nedir?’i konuşmak, doğa üzerine sohbet etmek benim için özel bir deneyim oldu” dedi.