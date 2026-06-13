Küslük bitsin diye bir umut ağabeyine koştu... Bir zamanlar bağrında büyüttüğü kız kardeşini kapıdan çevirdi

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Babası David Beckham'ın, Los Angeles Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldız törenini fırsat bilen Harper Seven Beckham, büyük ağabeyi Broolyn ile karısı Nicola'nın yaşadığı malikaneye gitti.

Lüks bir aracın malikanenin kapısına bıraktığı genç kız dakikalar sonra ağabeyini göremeden boynu bükük bir şekilde oradan ayrıldı.

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BİR YANDA KIRGINLIK, DİĞER YANDAN GERÇEK OLAN HAYALLER

Bir yandan Brooklyn ile küslüğün kırgınlığını yaşayan Beckham ailesi, diğer yandan da bir yıldır bir dizi mutlu olay yaşıyor.

David, geçtiğimiz yıl büyük hayalini gerçekleştirdi ve şövalye ilan edildi. Bu yıl da Los Angeles'taki ünlü Şöhretler Kaldırımı'na adının yazılı olduğu bir yıldız yerleştirildi.

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Bu tören için karısı Victoria, kızı Harper Seven, oğlu Cruz ve sevgilisi Jackie Apostel, diğer oğlu Romeo ve sevgilisi Kim Thurnball ile birlikte ABD'ye gitti.

Törende Beckham ailesini, ünlü dostları Tom Cruise ve Eva Longoria da yalnız bırakmadı.

İşte sabah saatlerinde yapılan o törenin ardından Harper Seven Beckham hiç umulmadık bir yerde görüntülendi.





KIYAFETİNİ BİLE DEĞİŞTİRMEDEN AĞABEYİNE KOŞTU

Üzerinde babası için düzenlenen törende giydiği pembe elbise ve hırkası bulunan genç kız, ağabeyi Brooklyn'in karısı Nicola ile birlikte yaşadığı Beverly Hills'teki malikaneye gitti.

Yalnız başına olan Harper, bir umut ağabeyinin kapısını çaldı ama onu göremeden eli boş döndü.

Genç kız kapıya gittikten dakikalar sonra boynu bükük bir şekilde kendisini bekleyen lüks araca binip geldiği gibi gitti.

Harper'ın bu beklenmedik ziyareti yaptığı sırada Brooklyn ile karısı Nicola'nın şehir dışında olabileceği ileri sürüldü.

Beckham çiftinin en küçük çocuğunun bu adımı bazı tartışmalara yol açtı.





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'ANNE VE BABASINDAN İZİNSİZ ORAYA GİDEMEZ'

Birçok kişi Harper'ın annesi Victoria ve babası David'in haberi ve izni olmadan bu ziyareti yapamayacağını ileri sürdü.

Onlara göre bu aslında Beckham çiftinden gelen bir ortamı yumuşatma adımıydı. Bunun için de Brooklyn'in aile içinde belki de gönül bağı kalan tek kişi olan Harper'ı kullandılar.

Genç kızın ağabeyinin evinden eli boş dönmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birçok kişi "Belki de Harper bunu kendi istedi. Eğer 14 yaşındaki kardeşini böyle kapıdan çeviriyorsa bu, Brooklyn'in zalim bir adam olduğunu gösterir" yorumunu yaptı.

Bu arada Harper'ın bu ziyaretinin Brooklyn'i kötülemek için Beckham çifti tarafından yaratılmış bir mizansen olduğunu savunanlar da çıktı. Onlara göre Beckhamçifti oğullarının şehirde bile olmadığını ya da kapıyı açmayacağını biiyordu. Ama yine de Harper'ı oraya gönderip peşine de paparazzileri taktılar.





GEÇEN YIL DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI

Geçen yıl Harper'ın doğum günü yaklaşırken herkes Brooklyn'in, neredeyse kucağında büyüttüğü kardeşinin yeni yaşını kutlayıp kutlamayacağını merak ediyordu.

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Sonunda bu merak giderildi. Beckham ve karısı Nicola, bir sosyal medya paylaşımıyla Harper'ın yeni yaşını kutladı.

Ancak bu yılın başında Brooklyn'den ailesine karşı çok sert bir adım geldi.

Yaptığı sosyal medya paylaşımında annesi Victoria'yı kendisiyle karısı Nicola'nın düğün dansını gasp etmekle suçladı. Hatta Nicola ile ayrılması için ailesinin girişimlerde bulunduğunu da ileri sürdü.

Harper, ağabeyi ile yengesinin malikanesinin kapısından eli boş dönünce bazıları Brooklyn ve Nicola'nın o anda evde olmadığını hatta şehir dışında bulunduğunu ileri sürdü. Bazıları da kardeşine kapıyı açmayan Brooklyn'i "kötü ve zalim" diye nitelendirdi.

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BROOKLYN AİLESİYLE BARIŞMAK İSTEMİYOR

Bunun öncesinde de "Ailem beni görmek istiyorsa avukatımı arasın" diyerek restini çekmişti. Özetle Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini dünyanın gözleri önünde beyan etti.

Bütün bunların sonrasında Victoria ve David farklı zamanlarda tek istedikleri şeyin çocuklarının iyiliği ve mutluğu olduğunu ifade eden açıklamalar yaptı.

Hatta David bir keresinde "Bazen çocuklarınızın hata yapmasına izin vermeniz gerekir. Bu, büyümelerinin bir parçasıdır " dedi.

Bu olup bitenlerden sonra Harper'ın ağabeyinin evine beklenmedik bu ziyareti yapması da ilgi çekti.