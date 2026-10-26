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Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim!

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#Prens Harry#Prenses Diana#İngiliz Kraliyet Ailesi
Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 09:06

Dünyanın dört bir yanında durmadan bir şeyler oluyor... Ama bütün bunların arasında adından çok söz edilen biri var ki bu konu fazla değişmiyor.

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İngiliz kraliyet ailesinin her zaman "aykırı" olan üyelerinden biri bu kişi: Kral Charles ile eski karısı Prenses Diana'nın iki oğlundan küçük olanı Prens Harry.

2020 yılında karısı Meghan Markle ile birlikte ailedeki resmi görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Harry, altı yıl sonra bu kez dört kişilik bir aile olarak memleketine döndü.

Tam da babasının resmi bir yabancı konuğu ağırladığı gün yayınlanan röportajında "Dünyada zaten yeteri kadar acı var. Ben ailemle barışmak istiyorum. Ama işlerin yoluna girmesini istemeyenler var" diyen Harry, ayağının tozuyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim
ANNESİYLE İLGİLİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
GQ dergisine bir röportaj veren Prens Harry, bir bölümde de annesi Prenses Diana ile ilgili en büyük pişmanlığından ve çok fazla dile getirmediği duygulardan söz etti.

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Prens Harry "Annem benden çok erken koparıldı. En büyük pişmanlıklarımdan birinin onunla yaptığım son telefon görüşmesi olduğunu daha önce de diye getirdim" dedi.

Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim
Annesi Diana'yı çok özlediğini saklamayan Harry sözlerini "Eğer onunla yaptığım o görüşmenin son görüşmemiz olduğunu bilseydim, o konuşma ne kadar farklı olurdu" diye sürdürdü sözlerini.

Sonra da aslında satır aralarında pişmanlık olan o sözleri söyledi: "Ve bununla yaşamak zorunda olan kişi benim..."

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Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim

KONUŞMAYI KISA KESİP KUZENLERİYLE OYNAMAK İSTEDİ 
1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Harry, tıpkı ağabeyi William'ın da daha önce anlattığı gibi tek istediği kuzenleriyle oynamak olduğu için Diana ile o konuşmayı kısa kesmişti.

O son telefon görüşmesinin üzerinden fazla zaman geçmeden de Diana hayata veda etti.

Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim
Böylece iki kardeş de zaten uzakta olan annelerinin sesini biraz daha uzun süre duymaktan mahrum kaldı.

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Anlattığına göre Prens Harry, annesinin ölümünden sonra uzun süre kendini toparlayamadı. Ona göre bunun nedenlerinden biri de her kuşaktan insanın sürekli Diana'yı hatırlaması ve hatırlatması.

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Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim

MUTLU OLURSA ANNESİNE SADAKATSİZLİK EDECEĞİNE İNANMIŞTI 
Harry annesini henüz 12 yaşında bir çocukken kaybetmesinin kendisi için ne anlama geldiğini katıldığı bir seminerde de dile getirmişti.

Diana'nın ölümünden sonra yıllar boyunca duygusuz birine dönüştüğünü anlattı o toplantıda. Yeniden mutlu olma ihtimali karşısında kendini "annesine sadakatsizlik yapıyormuş gibi" hissettiğini de saklamadı.

Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim
Ama sonra yaşı büyüyüp olgunlaştıkça aslında annesinin onun mutlu olmasını isteyeceğinin farkına vardı. "Bu da zihinsel anlamda büyük bir değişim yarattı" diye anlattı durumu.

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Prens Harry sık sık Diana'nın bir portresine baktığını ve "Annem bugün olsa ne düşünürdü?" diye kendi kendine sorduğunu da anlattı o seminerde. Duygularını da "Onunla göz teması kurabiliyorum. Gülüşünde muzip bir ifade var. Kendimi ona çok yakın hissediyorum" sözleriyle ifade etti.

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Küskün Prens artık duygularına hakim olamıyor: Onsuz her mutlu oluşumda kendimi sadakatsiz biri gibi hissettim

Diana'nın cenaze töreninde William ile Harry, bu trajik görüntüyle hafızalara kazındı. Diana'nın tabutunun ardından o dönemde prens olan Charles, büyükbabaları Prens Philip ve Diana'nın kardeşi Charles Spencer ile birlikte yürüdü iki kardeş.

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#Prens Harry#Prenses Diana#İngiliz Kraliyet Ailesi

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