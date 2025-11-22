Nerede ne giyeceÄŸini kimseden Ã¶ÄŸrenecek deÄŸil.... YarÄ±m elma, gÃ¶nÃ¼l alma

Haberin DevamÄ±

Ama hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyen bir gerÃ§ek var: Konumu gereÄŸi nerede nasÄ±l giyineceÄŸini iyi biliyor.

Zaten gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sempatinin nedenlerinden biri de bu. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

ÃœLKESÄ°NÄ°N GELENEKLERÄ°NE SAYGI DURUÅžUÂ

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania'nÄ±n ta kendisi...

GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda 56 yaÅŸÄ±na giren, dÃ¶rt Ã§ocuk ve iki torun sahibi Rania, son birkaÃ§ haftadÄ±r giyimi kuÅŸamÄ±yla manÅŸetlerden inmiyor.

Rania, bu haftanÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Umm Al Jimal'de sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev alan kadÄ±nlarla buluÅŸtu.

SEÃ‡Ä°MÄ° OLUMLU ELEÅžTÄ°RÄ°LER ALDI

ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania, 2024 yÄ±lÄ±nda UNESCO'nun DÃ¼nya MirasÄ± listesine alÄ±nan bÃ¶lgeye giderken de geleneklere uygun giyinmeyi tercih etti.

Kendi Ã¼lkesinin kÃ¼ltÃ¼rel motiflerine, modern dokunuÅŸlar getiren kÄ±yafeti de bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

Ä°nci rengi dÃ¼ÄŸmeleri bulunan krem rengi elbisesini bir ton koyu renkte kalÄ±n bir kemerle tamamladÄ± Rania. Ãœzerine de yine Ã¼lkesinin yerel motiflerini taÅŸÄ±yan bir kaftan giydi.

KraliÃ§e Rania, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda 55 yaÅŸÄ±na girerken verdiÄŸi bu pozuyla Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â





MÃœZE AÃ‡ILIÅžINA ELBÄ°SENÄ°N RENGÄ°YLE DAMGA VURDU

Rania, giyim konusundaki inceliklerini bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda gittiÄŸi MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda da sergiledi.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Salma'nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi Rania, o gÃ¼n iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbise, beyaz ayakkabÄ± ve aynÄ± renk Ã§anta tercih etti.

Siyahlara bÃ¼rÃ¼nen kÄ±zÄ± Salma ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ altÄ±n rengi bir Ã§ift ayakkabÄ± ve aynÄ± renk Ã§antayla tamamladÄ±.

Â

EV SAHÄ°BÄ° ÃœLKENÄ°N BAYRAÄžININ RENKLERÄ°NDE GÄ°YÄ°NDÄ°LER

AynÄ± zamanda aktif bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da olan Rania, kÄ±zÄ±yla birlikte Ã§ektirdiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ã–zellikle MÄ±sÄ±rlÄ± kullanÄ±cÄ±lar her ne kadar bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirilse de Rania'ya ve kÄ±zÄ±na elbiselerinin renginden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

Bu arada belirtelim ki Rania'nÄ±n seÃ§tiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz renkler MÄ±sÄ±r bayraÄŸÄ±nda yer alÄ±yor.

BÃ¶yle yorumlandÄ±ÄŸÄ±nda, kÄ±zÄ± Salma'nÄ±n siyah giyinmesinin de bir nedeni var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lke bayraÄŸÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ renk de siyah.