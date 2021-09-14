Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu

Okan Bayülgen’in sunumuyla renk kattığı gecede sahne alan Nükhet Duru da konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Gecede Onur Ödülü’nü alan Duru’yla Okan Bayülgen’in atışmaları, eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Geçen yılki Onur Ödülü’nün sahibi Erol Evgin’i anan komedyen, “O da vesikalık gibiydi. Yıllar geçti aynı kişi geldi” benzetmesi yapınca, Nükhet Duru “İkimiz de aynı ütücüye gidiyoruz” diyerek salonu kahkahaya boğdu.

Altın Güvercin ‘Sevgilim’in oldu

Yarışmada birinciliği Hande Kodamanoğlu’nun seslendirdiği, bestesi Suat Suna’ya ait “Sevgilim” isimli parça kazanarak, 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

İkinciliği, bestesi Merve Öner Demirci’ye ait ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen “Bir Yolu Olsa” isimli şarkı kazanırken, üçüncülüğe Gökçe Özgül “Ölsek de Bitmez” isimli şarkıyla layık görüldü. “En İyi Yorumcu” ödülünü ise Ezgi Gürbüz kazandı.

Evrim Karakoz - Ömer Günel - Suat Suna - Hande Kodamanoğlu

HELEN KRALİÇESİ

Ödül töreninde Nihan Peker imzalı Helenistik stilde bir elbise giyen Nükhet Duru, “Prehistorik bir değerim olduğunu düşünerek bu kıyafeti seçtim” dedi.

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