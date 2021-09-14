Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde bu yıl 24’üncü kez müzikseverlerle buluşan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlendi.
Okan Bayülgen’in sunumuyla renk kattığı gecede sahne alan Nükhet Duru da konuklara müzik ziyafeti yaşattı.
Gecede Onur Ödülü’nü alan Duru’yla Okan Bayülgen’in atışmaları, eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.
Geçen yılki Onur Ödülü’nün sahibi Erol Evgin’i anan komedyen, “O da vesikalık gibiydi. Yıllar geçti aynı kişi geldi” benzetmesi yapınca, Nükhet Duru “İkimiz de aynı ütücüye gidiyoruz” diyerek salonu kahkahaya boğdu.
Altın Güvercin ‘Sevgilim’in oldu
Yarışmada birinciliği Hande Kodamanoğlu’nun seslendirdiği, bestesi Suat Suna’ya ait “Sevgilim” isimli parça kazanarak, 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.
İkinciliği, bestesi Merve Öner Demirci’ye ait ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen “Bir Yolu Olsa” isimli şarkı kazanırken, üçüncülüğe Gökçe Özgül “Ölsek de Bitmez” isimli şarkıyla layık görüldü. “En İyi Yorumcu” ödülünü ise Ezgi Gürbüz kazandı.
Evrim Karakoz - Ömer Günel - Suat Suna - Hande Kodamanoğlu
HELEN KRALİÇESİ
Ödül töreninde Nihan Peker imzalı Helenistik stilde bir elbise giyen Nükhet Duru, “Prehistorik bir değerim olduğunu düşünerek bu kıyafeti seçtim” dedi.