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Haber Giriş: 20.08.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Kuruçeşme Merve ile ışıl ışıl

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Kuruçeşme Merve ile ışıl ışıl

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Merve Özbey seriye damga vurdu. Cihan Nacar imzalı somon rengi ipek elbisesiyle sahneye çıkan güzel yorumcu, açılışı sevilen şarkısı 'Vuracak'la yaptı. 'Yaramızda Kalsın'da, parçanın bestecisi Onurcan Özcan'nın fotoğrafı led ekrana yansıtıldı. Özbey, "Alkışlar Onurcan Özcan için, lütfen telefonlarınızın ışıklarıyla eşlik edin" dedi ve Kuruçeşme ışıl ışıl oldu.

"KURUÇEŞME SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, İstanbul yeni bir açıkhava sahnesi Kuruçeşme Açıkhava için, "Çok mutluyuz. Burası yeni bir soluk oldu sektöre, bizim için çok önemli. Polat abi öncülük etti, biz de ilerletmeye çalışıyoruz." dedi.

"YOLU İBRAHİM TATLISES'TEN, ORHAN GENCEBAY'DAN GEÇMEYEN YOKTUR!"

Basın mensuplarının "Sahnede kendi şarkılarınız dışında bir çok arabesk şarkıya da yer veriyorsunuz. Repertuvarınızı neye göre oluşturuyorsunuz?" sorusuna, "İçime sinen şarkıları tercih ediyorum. Bir dönem arabesk çok küçümsendi ama şimdi herkes arabesk söylüyor ve seviyor. Yolu İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'ten geçmeyen yoktur"

Kuruçeşme Merve ile ışıl ışıl

KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ!

Zaman zaman kızı Elif Özüm'ünde konserlere geldiği kendisine hayırlatılan Özbey, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz." dedi.

Konserin ikinci yarısında bordo renkli mini elbisesiyle sahneye çıkan Özbey, güzelliği ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuruçeşme Merve ile ışıl ışıl

 

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