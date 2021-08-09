‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek!

Nil Karaibrahimgil’in açılışını yapacağı konser serisinde Hande Yener, Serdar Ortaç, MFÖ, Evgeny Grinko, Merve Özbey, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Serkan Kaya, Yaşar, Berkay, Koray Avcı, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Haluk Levent, Cengiz Kurtoğlu&Ümit Besen, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

TEMA, AFAD, HAYTAP, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına bilet gelirinin bir kısmı bağışlanacak. Her şarkı doğa için, her şarkı Türkiye için söylenecek.

14 Ağustos Nil Karaibrahimgil

15 Ağustos Hande Yener

21 Ağustos Mustafa Sandal

30 Ağustos Demet Akalın

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