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Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek!

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‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek!

Organizasyonunu Poll Production’ın gerçekleştirdiği, Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunu üstlendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” 14 Ağustos’ta başlıyor.

Nil Karaibrahimgil’in açılışını yapacağı konser serisinde Hande Yener, Serdar Ortaç, MFÖ, Evgeny Grinko, Merve Özbey, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Serkan Kaya, Yaşar, Berkay, Koray Avcı, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Haluk Levent, Cengiz Kurtoğlu&Ümit Besen, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

TEMA, AFAD, HAYTAP, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına bilet gelirinin bir kısmı bağışlanacak. Her şarkı doğa için, her şarkı Türkiye için söylenecek.

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14 Ağustos Nil Karaibrahimgil

‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek

15 Ağustos Hande Yener

‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek

21 Ağustos Mustafa Sandal

‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek

30 Ağustos Demet Akalın

‘Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek

 

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