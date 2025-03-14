Yüksek duvarlara tırmanıp özgürlüğüne kaçmaya çalışıyor... Ünlü sunucu çırpındıkça batıyor... Ömür boyu kilit altında kalabilir!

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Ama kendisine sorarsanız Williams, bilişsel yetilerini yitirmedi. Bu yüzden de ne bu bakımevinde kalmasına gerek var ne de bir vasinin denetimi altında yaşamasına.

Bunun için de kendisine yapılan testlerin yenilenmesini istedi. Williams'ın bu isteği de kabul edildi. Ünlü sunucu hastaneye götürüldü ve hem kendisinin hem de ailesinin istediği gibi tıbbi testler yenilendi.

Şimdi ünlü sunucunun geleceği bu testlerin sonuçlarına göre şekillenecek.

Ama şimdi ailesinin başka bir kaygısı var: Wendy Williams, hem vesayet altından hem de bakımevinden kurtulmak için çırpınıyor.

Diğer yandan bunun tam tersi de olabilir... Williams hayatının geri kalanını o hapishanede geçirmek zorunda kalabilir.

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HAYATI KİLİT ALTINDA GEÇEBİLİR

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Wendy, yüksek duvarları tırmanıp özgürlüğüne kavuşmaya hazır. Ama tıbbi testleri tamamlanıncaya kadar buna izin verilmeyecek" dedi.

Bu kaynağa göre Williams'ın ailesi, bütün bu testlerin sonuçlanmasının aylar sürebileceği konusunda uyarıldı. Diğer yandan sonucun ne olacağı da belli değil.

Williams haklı çıkarsa özgür hayatına geri dönebilir.

Ama test sonuçları onun demans olduğunu gösterirse hayatının geri kalanını bir vasinin gözetimi altında ve bakımevinde de geçirebilir.

KAZANDIĞI PARANIN BİLE HAKİMİ DEĞİL

2022 yılında demans teşhisi aldıktan sonra Wendy Williams'ın banka hesapları dondurulmuş ve ünlü sunucu bir görevlinin vesayeti altına alınmıştı.

Bunun sonucu olarak da Williams, New York'ta pahalı bir bakımevinde, söylediğine göre ağır demans hastalarının kaldığı bölümde yaşamaya başladı.

Sadece hayatının değil parasının kontrolü de vasisinin ellerine bırakıldı.

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'ANNEM ORADA ÖLÜYOR'

Williams'ın kaldığı odada sadece bir yatağı ve bir banyosu var. Dış dünyayı ise sadece bir pencereden görebiliyor.

Zaman zaman telefonla bağlandığı sohbet programlarında bilişsel yetilerini yitirmediğini, lüks bir hapishanede yaşamak zorunda bırakıldığını ileri sürdü.

"Annem orada ölüyor" diyen oğlu Kevin Hunter Jr başta olmak üzere bütün ailesi Wendy Williams'ı oradan kurtarmak için elinden geleni yapıyor.

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Onların iddiasına göre 60 yaşındaki Wendy Williams, etrafı kendisinden çok daha kötü durumda bulunan 80 ve 90'larındaki hastalarla çevrili olarak yaşıyor.

Bütün gün yaptığı sadece pencereden dışarıyı izlemek. Onların görüşüne göre Williams'ın aslında böylesine hapishane gibi bir ortamda "zincirlenmiş" halde yaşamasına gerek yok.

Fakat hem Wendy Williams hem de ailesi bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Görünüşe göre ünlü sunucunun geleceği yenilenen tıbbi testlerin sonucuna göre belli olacak.

Wendy Williams, geçtiğimiz günlerde polis eşliğinde ambulansa bindirildi ve testler için hastaneye götürüldü.