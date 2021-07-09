Kurt Russell ve Goldie Hawn: Bu aÅŸkÄ±n benzeri yok

AÅžK BÄ°TMEZ!

Evliliklerin ve birlikteliklerin genellikle kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hollywood'da bu geleneÄŸe meydan okuyan bir Ã§ift: Kurt Russell ve Goldie Hawn, tam 38 yÄ±ldÄ±r aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyuyorlar. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, bir sÃ¼redir de Avrupa tatilini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–nce Yunanistan'da tatil yapan Ã§ift sonra da Fransa'ya geÃ§ti. Russell ve Hawn, Ã¶nceki gÃ¼n de Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yat turunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ift, zaman zaman birbirleriyle romantik anlar da yaÅŸayarak 40 yÄ±la merdiven dayayan aÅŸklarÄ±nÄ±n bitmediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Â YUNANÄ°STAN'DAN FRANSA'YA

Kurt Russell ve Goldie Hawn, tatilin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Yunan adalarÄ±nÄ± gezdi. Bu sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte, Goldie Hawn'Ä±n eskiy evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fujikawa ile iki Ã§ocuÄŸu da eÅŸlik etti. Russell ve Hawn daha sonra arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Fransa'ya geÃ§ti.





HER ÅžEY FÄ°LM SETÄ°NDE BAÅžLADI

Goldie Hawn ile Kurt Russell, Hollywood'un simge aÅŸklarÄ±ndan birinin kahramanlarÄ±. 73 yaÅŸÄ±ndaki Hawn ile 68 yaÅŸÄ±ndaki Russell, Hollywood filmlerinde anlatÄ±lan aÅŸklarÄ±n vÃ¼cut bulmuÅŸ hali desek yanÄ±lmÄ±ÅŸ olmayÄ±z. Gelin Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin 40 yÄ±la doÄŸru uzanan aÅŸklarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Â BÃœYÃœK BÄ°R AÄ°LE OLDULAR

Goldie Hawn ile Kurt Russell'Ä±n yollarÄ± 1966 yÄ±lÄ±nda bir Disney yapÄ±mÄ±nÄ±n setinde kesiÅŸti. Sonra ikinci kez 1983 yÄ±lÄ±nda Swing Shift (Tehlikeli YakÄ±nlaÅŸmalar) filminde yeniden bir araya geldiler. Ä°ÅŸte o filmin setinde, yÄ±llar sonra tekrar kesiÅŸen yollarÄ± bir daha ayrÄ±lmadÄ±. Hawn ve Russell, bunca uzun sÃ¼ren beraberliklerine raÄŸmen hiÃ§ resmi olarak evlenmediler. Ama hem birbirleriyle hem de eski evliliklerinden olan Ã§ocuklarÄ±yla iliÅŸkileri ile birÃ§ok kiÅŸiye Ã¶rnek oldular.



'ONDAN BAÅžKA KÄ°MSENÄ°N YANINDA OLMAK Ä°STEMEZDÄ°M'

Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduÄŸu aÅŸkÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Harika hayatÄ±mÄ± sana borÃ§luyum. DÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m yÄ±ldÄ±zlarÄ± bir araya gelse senin yaktÄ±ÄŸÄ±n bir mumun Ä±ÅŸÄ±ndan daha parlak olamazlar. Goldie dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin yanÄ±nda olmak istemezdim."

Â 'AYAKLARIM YERDEN KESÄ°LDÄ°'

Goldie Hawn da hayat arkadaÅŸÄ± Kurt Russell'Ä± gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ondan etkilendiÄŸini hiÃ§bir zaman gizlemedi. O da bir rÃ¶portajÄ±nda Russell'Ä±n en Ã§ok eski evliliÄŸinden olan Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± sevdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Hawn "Ã‡ocuklarÄ±ma bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶yle hoÅŸuma gitti ki. AyaklarÄ±m yerden kesildi" sÃ¶zleriyle ona olan aÅŸkÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Â Hawn ve Russell, uzun iliÅŸkilerinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± "evlenmemiÅŸ olmaya da" baÄŸlÄ±yor. Bunu ifade eden Ã§ift, her gÃ¼n birlikte yeni kararlar alabilmelerinin de iliÅŸkilerini saÄŸlam tuttuÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti katÄ±ldÄ±klarÄ± bir programda.

Â HAWN Ä°KÄ° KEZ RUSSELL BÄ°R KEZ EVLENMÄ°ÅžTÄ°

Goldie Hawn ilk evliliÄŸini 1969 ile 1976 arasÄ±nda Gus Trikonis ile yaptÄ±. 1976 ile 1980 arasÄ±nda da Bill Hudson ile evli kaldÄ±. Bu evlilikten Ã§ocuklarÄ± Oliver ve Kate Hudson dÃ¼nyaya geldi. Kurt Russell ile birlikteliÄŸinden ise Wyat adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. Kurt Russell ise 1979 ile 1983 arasÄ±nda Season Hubley ile evliydi. Bu evlilikten Boston adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor Ã¼nlÃ¼ oyuncunun.

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Ã–Z BABASININ DEÄžÄ°L RUSSELL'IN YANINDA BÃœYÃœDÃœ

Her ne kadar birlikteliklerinden sadece bir tane Ã§ocuklarÄ± olsa da yine de gelinler, damatlar ve torunlardan oluÅŸan kalabalÄ±k bir ailenin anne ve babasÄ± Kurt Russell ile Goldie Hawn. Ã–zellikle de kendi babasÄ±ndan daha Ã§ok Kurt Russell'Ä±n yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen Kate Hudson, sÄ±k sÄ±k bu konuda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ve hissettiklerini sosyal medyadan da dile getiriyor.





'BABA' DÄ°YE SESLENÄ°YOR

Kate Hudson, geÃ§en yÄ±l Kurt Russell'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda uzun ve duygu dolu bir mesaj kaleme almÄ±ÅŸtÄ±. Kate Hudson, "baba" diye seslendiÄŸi Kurt Russell'Ä±n 70'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dizi fotoÄŸraf ve uzun bir yazÄ±yla kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Russell'Ä± tanÄ±masaydÄ± kendisinin ve hayatÄ±nÄ±n nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸini bilmediÄŸini belirtti Hudson o paylaÅŸÄ±mda. Russell'Ä±n, kendi kiÅŸiliÄŸinin geliÅŸmesinde bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten Hudson bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± da "Mutlu yÄ±llar baba" diyerek bitirdi.

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