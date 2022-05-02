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Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

#Kenan İmirzalıoğlu#Kıvanç Tatlıtu#Kurt Efe Tatlıtuğ
Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Kenan İmirzalioğlu, önceki gün Ulus’taki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçireceğini söyledi. Kurt Efe’yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftini evlerinde ziyaret ettiğini belirten İmirzalıoğlu, muhabirlerin “Bebek daha çok kime benziyordu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Daha çok babanın rengini almış. Söylendiği gibi altın sarısı saçları var. Tabii çocuk bu, zamanla anneden de bir şeyler alacaktır.” (Behlül AYDIN)

Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Çıkın artık hayatımdan

Pelin Öztekin önceki akşam Beyoğlu’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, diyetine devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyledi. Öztekin, bayramı ise memleketi Ayvalık’ta geçireceğini belirtti ve esprili bir şekilde “Oraya magazin gelmiyor. Çıkın artık hayatımdan. Sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Gidecek hiçbir yer kalmadı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”da ‘Muzo’yu canlandıran Enis Arıkan, önceki gün ablasıyla Nişantaşı’ndaydı. Arıkan, “Seneye de dizimiz devam ediyor. Reytinglerde birinciyiz. Muzo aslında bana çok uzak. O yüzden oynaması daha keyifli” dedi. Oyuncu, eski bayramlara duyduğu özlemi de dile getirdi: “Gidecek hiçbir yer kalmadı. Annem korona oldu, ona da gidemeyeceğiz.” (Behlül AYDIN

Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

1’den fazla 2’den az

Ece Seçkin önceki gün Bebek’te aracını beklerken görüntülendi. “İnanılmaz bir konser temposuna başlıyorum. Buraya da kıyafet provası için geldim” diyen şarkıcı, bir mobilya markasıyla yaptığı reklam işbirliği için “Beni en çok heyecanlandıran, reklamın müziğini de hazırlayacak olmamdı” diye konuştu. Seçkin, 800 bin TL’ye anlaşma yaptığı iddiasına da yanıt verdi: “Fiyatla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1’den (milyon) fazla, 2’den az diyebilirim.” (Sayit DURMAZ)

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Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Ece Seçkin, çiçekleri soran muhabirlere eşi Çağrı Terlemez’in gönderdiğini söyledi: “Terziye çiçek yolluyor adam... Çağrı kulise, terziye, gittiğim her yere çiçek yollar. Çok mutlu ediyor beni.’’

Dayı yeğen günü

Tamer Karadağlı önceki gün Bebek’te yeğeniyle güzel havanın tadını çıkardı. Karadağlı, “Yanımdaki hanımefendi yeğenim. Bugün böyle dayı yeğen günü yaptık. Çok eğleniyoruz” dedi. Oyuncunun, “Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar” sözleri çok konuşulmuştu. Karadağlı, konu hakkında konuşmak istemedi. (Behlül AYDIN)

Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

Tatil molası

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Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa önceki gün çocuklarıyla Metropol İstanbul’un içinde bulunan HupaLupa Aile Eğlence Merkezi’nde keyifli anlar yaşadı. Sosa ve kızları, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Sosa, özgün giyim tarzıyla da dikkat çekti. Futbolcu, hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Kurt Efe’nin altın sarısı saçları var

 

 

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