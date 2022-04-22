Kurt Efe yüzde 50 Kıvanç!

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DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU

Kıvanç Tatlıtuğ, babalık heyecanını anlattı. Oyuncu, 15 Nisan’da doğan oğulları Kurt Efe’yle birlikte tüm yaşamlarının değiştiğini söyledi: “Eşim Başak da oğlumuz da çok sağlıklı. 2 gün hastanede kaldık, sonra evimize geçtik. Şu an annelik, babalık provaları yapıyoruz. Evin şekli şemali değişti tabii, oğlumuza göre mobilyalar alındı. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilmez. Allah isteyen herkese nasip etsin.”

İKİ İSMİN DE ANISI VAR

Ünlü oyuncu, ‘Kurt’ isminin sosyal medyada gündem olduğu hatırlatılınca “Eşim zaten açıklama yapmıştı. Bizim için iki ismin de bir anısı, hikayesi var. Bu yüzden ismini Kurt Efe koyduk” dedi. Geçtiğimiz günlerde bebeği görmeye giden Özge Özpirinçci “Kurt Efe, Kıvanç’a benziyor” demişti. Tatlıtuğ, bu konuda ise “Her gün değişiyor. Bence anadan da babadan da yüzde 50 almış durumda” yorumunu yaptı.

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Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe’ye 15 Nisan’da kavuştu.

YENİ İMAJ

Bıyık bırakan Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla dikkat çekti.