Konser seyircisi gördüklerine inanamadı.. Şoke eden dans.. Biz seni efsane olarak bilirdik, bu kadar mı çaresiz kaldın!

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Çıkardığı albüm istediği satış rakamına bir türlü ulaşamadı... Çıktığı turne de başarısızdı... Hatta kimi zaman biletleri satılmadığı için bazı konserleri iptal etmek zorunda bile kaldı.

Rol aldığı film Unstoppable çok da iyi bir gişe başarısı elde edemedi. Hatta onun başına gelenler birçok kişi tarafından "Bir efsanenin sonu" olarak bile nitelendirildi.

Yine de 55 yaşındaki Jennifer Lopez bütün bu aksiliklerden dolayı yılmadı, yoluna devam etti. 2025 yılına yine mesleğine "asılarak" hızlı bir giriş yaptı. Şimi de çıktığı turneyi sürdürüyor.

ELİNDEKİ EN ETKİLİ SİLAH

Lopez'in başına ne gelirse gelsin hiç kaybetmediği bir silahı var aslında. Tatilde bile spor yaparak ve canını dişine takarak koruduğu fiziksel görünümü.

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İki çocuk dünyaya getirmesine ve 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen hala gençlik yıllarındaki fiziksel görüntüsü yerli yerinde Lopez'in.

Ama görünüşe göre onun son konseri sırasında bu özelliğini öne çıkararak sahnede sergilediği danslar birçok hayranı tarafından 'biraz aşırı' bulundu.

DANSÇILARIYLA YAPTIĞI CÜRETKAR GÖSTERİ BAZILARINI KIZDIRDI

İspanya'nın Tenerife kentindeki Cook Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı Lopez. Her zamanki sahne kıyafetlerinden de asla ödün vermedi ünlü yıldız. Sonra da dansçılarıyla birlikte fazlasıyla cüretkar bir gösteri sergiledi.

İşte o gösteri de bazı hayranlarını kızdırdı... Lopez'in sınırları zorlayan o dans gösterisi, sosyal medyada ağır eleştirilere sebep oldu.

Bir kullanıcı "Başarılı bir müzisyenken bir anda umutsuzca dikkat çekmeye çalışan birine dönüşmekle" eleştirdi yıldızı. Bir başkası da "Kesinlikle saygın bir görüntü değil" yorumunu yaptı.

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'BİRİNİN ONUNLA CİDDİ CİDDİ KONUŞMASI GEREK'

Başka bir kullanıcı Lopez'in yaşlanan ve modası artık geçmiş biri olduğunu ileri sürdü. Bu yüzden de güncelliğini korumak için utanç verici yollara saptığını savundu. Bu kullanıcı "Birinin onunla ciddi bir konuşma yapması gerek" diye yorumunu sürdürdü.

Birçok kişi de bazı ünlülerin yeteneklerini kaybetmeye başladıklarında benzer yollara yöneldiğini ileri sürdü.

Genel olarak ise Jennifer Lopez'in bu sınırları zorlayan dans gösterisi "acıklı ve umutsuz bir çaba" olarak nitelendirildi.

GEÇEN YIL ONUN İÇİN ÇOK ZORLUYDU

Aslına bakılırsa Lopez, geçen yıldan bu yana sadece özel hayatındaki değil kariyerindeki sarsıntıyla da gündeme geliyor sık sık.

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JLo'nun hayatındaki tökezleme geçen yıl başladı. Albümü, oynadığı film, konserleri derken bir de üstüne boşanma geldi. Belki de Lopez özel hayatındaki tüm bu sarsıntılar yüzünden kendini işine tam olarak veremedi.

Diğer yandan o dönemde yapılan yorumlara göre Lopez, artık gerçekten de yaşlandı. Üstüne üstlük hayatının emen hemen her anını göz önünde yaşadığı için de merak uyandıracak bir şey kalmadı. Yapılan bu yorumlara göre Lopez'i genç nesiller değil yıldızın yıllardır süregelen kemikleşmiş hayran kitlesi takip ediyor.

Dördüncü boşanmasının ardından bir daha evlenmeyeceğini söyleyen Lopez'in elinde bir işi bir de Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları kaldı şimdi. Yıldız Affleck'ten boşandıktan sonra 'Artık mutluluğu bir partnerde değil kendi içimde arayacağım' diye konuşmuştu.