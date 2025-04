Kurban edilmeyi çoktan kabullenmiş… O sadece ailesinde değil evliliğinde de bir kenara atılmış… Sürgün prens artık karısının ‘yedeği’ oldu!

Haberin Devamı

Ama bu durumun bir de görünmeyen tarafı ya da deyim yârindeyse madalyonun öbür yüzü var.

Her davranışınız, her sözünüz, her hamleniz merak edilmekle kalmıyor bir de didik didik edilip altondaki anlamlar bulunmaya çalışılıyor.

Kimi zaman yaptıklarınız, en ufak jest ve mimiğiniz bile mercek altına alınıyor.

HER HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Bu durum son yılların en tartışmalı çiftlerinden olan Prens Harry ve Meghan Markle için de geçerli elbette.

Harry ve Meghan son iki gündür New York’ta yapılan Time 100 Zirvesi'nde boy gösterdikleri için manşetlerde yer alıyor.

Ve buradaki hal ve tavırları da vücut dili uzmanları tarafından inceleniyor. İşte ünlü olmanın zorluklarından biri daha!

Vücut dili uzmanları yani kişilerin özellikle toplum içindeyken gösterdikleri hal ve tavırlardan ruh hallerini ve biraz da kişiliklerini analiz eden uzmanlar Harry ve Meghan’ın bu zirvedeki durumlarını inceledi.

Ve ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı. Bu aslında magazin sayfalarında ve kraliyet uzmanları arasında uzun süredir konuşulan bir şey olsa da bu yorumlarda sonuç bir kez daha katmerlendi…

VÜCUT DİLİ UZMANLARI YORUMLADI: O YİNE "YEDEK" OLDU

Vücut dili uzmanlarına Meghan Markle New York zirvesinde sahnenin merkezinde yer aldı. Ve Prens Harry'nin bir kez daha “yedek” rolünü üstlenmesine neden oldu.

Sussex Dükü'nün, New York'taki Time 100 Zirvesi'ne Ralph Lauren takım elbisesiyle gelip büyük sükse yapan eşi Meghan’ın arkasında kaldığı ve kameraların dikkatini kendisinin değil onun üstüne çekmeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Şovun yıldızı Meghan olurken Harry onun yanında sönük kaldı, yanında güçlü bir figür olarak değil onun “eşlikçisi” gibi göründü.

Bazıları Harry'nin sadece şefkatli koca rolünü benimsediğini düşünse de vücut dili uzmanları bunun tuhaf olduğunu söylüyor…

“Harry ister liderlik ediyor ister burada gizleniyor olsun yedek rolünde görünüyor, garip görünen vücut dili pozları sergiliyor ve daha emin Meghan başrolü üstleniyor” şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.

MEGHAN ÖNDE HARRY ARKADA...

“Selamlaşma için geldiklerinde, Meghan önde gidiyor gibi görünüyor ve Harry arkada gizleniyor. Meghan, ünlü veya yıldız statüsünü yükseltmek için sözsüz şekilde Harry’ye ipuçları yolluyor” diyen uzmanlar buna kanıt olarak çiftin yan yanayken sergiledikleri el kol hareketlerini ve fark etmeden vücutlarının aldığı pozisyonları inceliyor.

AİLESİNİN YANINDA KALSAYDI BU MÜMKÜN OLAMAZDI

Harry’nin kraliyet ailesi içindeyken yapması akla bile gelmeyecek hareketleri sergilediğini söyleyen uzmanlar “Harry, kraliyet ailesindeki zamanında mümkün olmayacak bir şekilde sırasını bekliyor. Ceketinin önü açık ve ifadesi karısınınkinden daha yoğun ve daha az parlak” diyor.

Bu “yedek” vurgusunun sebebi ise Harry’nin ABD’ye yerleştikten sonra piyasaya çıkardığı aynı isimdeki anı kitabı. “Spare” yani “Yedek” adında bir kitap yazarak çocukluk günlerinden bugünlere yaşadığı hayatı anlatan Harry kraliyet ailesiyle ilgili çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Kendisini ailenin “yedek” çocuğu olarak adlandıran Harry ağabeyi William’ın kendisinden önce doğduğu için geleceğin kralı olacağının bilinciyle büyüdüğünü yazmıştı. William’dan sonra doğan Harry babası Charles’ın annesi Diana’ya “Bana bir veliaht bir de yedek bir prens verdin” dediğini söylemiş ve hayatı boyunca bu sözün üzüntüsüyle yaşadığını itiraf etmişti.

William Charles’tan sonra kral olup İngiltere tahtına çıkacak. Onu takip eden ise kendi oğlu, en büyük çocuğu Prens George olacak.

"YEDEK" EVLATKEN ŞİMDİ DE "YEDEK" EŞ OLDU

Harry ise bir kral çocuğu olduğu halde taht şansına sahip değil. Onun tahta çıkabilmesinin tek yolu William’ın ve onun tüm çocuklarının ölmesi ya da bir şekilde taht haklarından vazgeçip aradan çekilmesi.

Yani Harry gerçekten de kraliyet için sadece gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimal olan ortada tahta oturacak kimse kalmazsa bir önem kazanabilecek “yedek”te tutulan bir evlat…

Anlaşılan kendisini çok mutsuz etse de Harry bu “yedek” rolünü evliliğinde de üstlenmiş ve şöhrete çok aç olduğu söylenen karısı Meghan Markle’ın arkasında kalarak evliliğinde bile yedek olmuş durumda…