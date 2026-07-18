İki farklı dünyadan gelip birbirlerini buldular... Sosyete düğününde, damadın gösterişi gelini bile gölgede bıraktı

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Son birkaç gündür sosyetenin konuştuğu bu düğünde evlenenlerin biri Hindistan, diğeri Avusturya'dan...

Durum böyle olunca da gelin ve damat için her iki ülkenin geleneklerini de yansıtan bir dizi tören yapıldı. En sonunda da nikah kıyıldı.

Gelelim bu düğünle hayatlarını birleştiren çifte.

Damat, Hindistan'ın soylu ve zengin ailelerinden birinden gelen 40 yaşındaki Kunwar Dhruv Raj Singh...

Gelin ise 35 yaşındaki Kontes Marie Ghislaine von und zu Eltz… Kısaca söylemek gerekirse Bavyera'nın eski krallarından 3. Ludwig'in torunu.

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Hindistan ve Avusturya aristokrat ailelerini bir araya getiren evlilik töreni, Avusturya Alpleri 'ndeki Bad Aussee'de gerçekleşti.

Kunwar Dhruv Raj Singh ile Kontes Marie'nin nikahı tarihi St. Pauls Kilisesi'nde kıyıldı. Geçmişi Ortaçağ'a uzanan bu kilisedeki nikahın ardından bir de resepsiyon verildi.

Bunun öncesinde gelin ile damat bir de Hindu geleneklerine göre hayatlarını birleştirdi.

Sonra da geleneksel Bavyera kostümleri içinde birbirlerine "son nefese kadar birlikte kalma" sözü verdikleri Avusturya düğünü de yapıldı.

Bütün bunlar bir yana düğünde ilgili en çok konuşulan ayrıntı ise damadın kıyafeti oldu.

Gelin ve damadın köklerinin geldiği Hindistan geleneklerinin yanı sıra bir de Bavyera adetlerine uygun bir tören yapıldı.

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Normalde her düğünde en çok dikkat çeken kişi gelin olur. Ama bu kez Hintli damat yerel çizgiler taşıyan kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

Ülkesinin geleneksel kıyafetlerini giyen damat nişanlarını da eksik etmedi.

Bu arada onunla ilgili en çok göze çarpan ayrıntı ise başındaki aksesuardı. Pastel tonlardaki genel olarak pagri adı verilen bu geleneksel baş sargısı bir aile fotoğrafında ise kelimenin tam anlamıyla herkesten rol çaldı.

Damadın sargısı rüzgarda uçuşup gelinin duvağı üzerine gelince ortaya çıkan görüntü ise o ana tanık olanları gülümsetti.