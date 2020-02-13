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Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:41,Son Güncelleme:/

Kült oyun ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’ film oluyor

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Kült oyun ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’ film oluyor

Yılmaz Erdoğan’ın bir döneme damga vuran kült tiyatro oyunu ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Andaç Haznedaroğlu’nun yöneteceği filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacak.

YILMAZ Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” adlı tiyatro oyunu beyazperdeye taşınıyor. İlk kez 1998 yılında sahneye konulan ve 4 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynanan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?”nün sinema filmi senaryosunu yine Yılmaz Erdoğan kaleme alacak.
Filmin yönetmen koltuğunda ise “Misafir”, “Acı Tatlı Aşk” ve “Her Şey Aşktan” gibi ünlü yapımlara imza atan Andaç Haznedaroğlu oturacak. “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?”nün çekimlerine oyuncu kadrosu kesinleştikten sonra önümüzdeki aylarda başlanacak. Türkiye’deki toplumsal değişimin hızını üstün zekâlı bir kadın olan Gülseren ile aynı köşkte yaşadığı ailesinin hayatı üzerinden anlatan filmin, Ekim 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.

504 kez sahnelendi 1 milyon kişi izledi

1998’de perde açan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” sahnelendiği yıllarda büyük ilgi gördü. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan gibi usta isimlerin rol aldığı oyun, 504 kez sahnelendi ve 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kült oyun ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü’ film oluyor

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