Kullandığı tacı bile başkasına verdiler... Acaba bir an bile üzülmedi mi!

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Charles ile gözde gelini Kate'in sevenleri de sevmeyenleri de nasıl olduklarını merak etmeye başladı. Kral, zaten çok kısa bir süre dışında elinden geldiğince görevlerini sürdürdü, halkın karşısına çıktı.

Gelini Kate de altı aylık bir suskunluğun ardından Trooping The Colour töreninde boy gösterdi. Yaz boyunca durumuna göre bazı etkinliklere katılacağını açıkladı. Ama o zamandan bu yana henüz ortada görünmedi.

Hastalıklar bir yana aile üyeleri bir yandan da görevlerini yerine getirmek zorunda. Zaten kendilerinin de "şirket" diye tanımladığı İngiliz kraliyet ailesinde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan boşluklar da hemen dolduruluyor.

Hastalanan ya da hayata veda eden birinin yerine hemen bir başkası geçiyor. Bu durum, yine değişmedi.

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KATE YERİNE SOPHIE 'PARLADI'

Kral Charles ile Kraliçe Camilla şu sıralarda Japon İmparatoru ile eşi Japon İmparatoriçesi'ni ağırlıyor. Japon konuklarının onuruna da dün gece Buckingham Sarayı'nda bir yemek daveti verildi.

Herkesin tacını ve nişanlarını takıp katıldığı o yemekte gözler Galler Prensesi Kate'i aradı ama hevesler boşa çıktı.

Kate'in kocası Prens William her zamanki gibi babasının en yakın destekçisi olarak yemekteydi. Karısı Kate ile ilgili beklenti ise boşa çıktı. Belli ki sağlık durumu Prenses'in geceye katılmasına izin vermemişti. .

Kanser tedavisi gören Kate Middleton yoktu ama onun boşluğunu dolduran bir başkası vardı o geceki davette.

Kral'ın en küçük kardeşi, Edinburgh Dükü Edward ile karısı Düşes Sophie… Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği gelini olarak bilinen Sophie, onun ölümünden sonra usul usul eskisinden daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştı zaten.

Kate'in hastalığının ardından da zaten "ailenin gizli silahı" olarak anılan Sophie, bir adım daha öne geçti. Dün gece Japon İmparatoru ve eşi onuruna verilen yemekte de ev sahiplerinden biri olarak yerini aldı.

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KATE'İN KULLANDIĞI ÜNLÜ TACI TAKTI

Sophie, gece için yeşil bir elbise seçti. Konumunu belirleyen bandı, nişanları ve takılarıyla her zamanki gibi en şık haliyle yemekteydi.

Düşes Sophie ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise kullandığı taçtı. Bu şekilde de gerçekten Kate'in boşluğunu doldurmaya çalıştığının altı çizildi sanki.

Sophie, dün geceki davette, iki yıl önce, yine böyle resmi bir davette Kate'in başında ortaya çıkan o ünlü tacı kullandı.

İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü mücevherlerinden biri olan Lotus Çiçeği tacı, ilk kez 2015 yılında Kraliçe'nin verdiği bir diplomatik yemekte o dönemde Cambridge Düşesi olan Kate'in başında ortaya çıkmıştı.

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Kate, "Kraliçe'nin kayıp taçları" arasında adı geçen bu tacı 2022 yılında da yine bir başka resmi davette kullanmıştı.

HERKES O TACI HEP KATE'İN KULLANACAĞINI SANMIŞTI

Durum böyle olunca da yıllarca kapalı kapılar ardında kalan, kimde olduğu bilinmeyen bu tacın bundan böyle Kate'in başında görüleceğine inandı herkes.

Her ne kadar Lotus Çiçeği Tacı, aileye ait olsa da beklenti bu yöndeydi. Ama öyle olmadı. Bu kez Lotus Çiçeği tacı Sophie'nin başında ortaya çıktı.

Bu durum birçok kraliyet uzmanı tarafından "Sophie, çok iyi geçindiği Kate'e bu şekilde bir selam yolladı" diye yorumlandı. Sosyal medyada ise bunun tam tersi yorumlar da yer aldı.

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Birçok kişi tacı; uzun bir aradan sonra ilk kez kullanan Kate ile özdeşleştirdiğini, Sophie'nin kullanmasının ise hayal kırıklığı yarattığını savundu. Hatta Kate'in bu görüntü nedeniyle üzüleceğini savunanlar bile çıktı.

Bu konunun bu kadar konuşulmasının nedenine gelirsek...

Lotus Çiçeği tacı, İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü mücevherlerinden biri. Yıllar boyu kimse tarafından kullanılmadığı için de merak konusu oldu.

Hatta "Kraliçe'nin kayıp taçları" arasında yerini aldı uzun süre. Kate bu tacı iki kez kullandı. Ama genel olarak resmi davetlerde kayınvalidesi Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğünü tacıyla ortaya çıktı.

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ASLINDA BİR GERDANLIKTI

Diğer adıyla Papirüs Tacı'nın çok eskilere uzanan bir hikayesi var. Kraliçe'nin kardeşi Margaret'in en sevdiği taç olan ve onunla özdeşleşen Lotus Çiçeği tacının ilk sahibi Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth. Aslına bakılırsa bu taç ilk olarak bir gerdanlıktı.

Ana Kraliçe inci ve elmaslardan oluşan bu kolyeyi 1923 yılında düğün hediyesi olarak almıştı. Kolyeyi ona hediye eden kişi ise kocası yani sonradan tahta çıkacak olan 6. George idi. Karısına bu hediyeyi çok ünlü bir mücevherciden satın almıştı.

Ana Kraliçe yani o dönemdeki adıyla Elizabeth, sonradan bu mücevheri kolye değil taç olarak kullanmak istedi. Kocasının gerdanlık olarak satın aldığı ünlü firmanın tasarımcıları da mücevheri, şöhretini borçlu olduğu görünümüne kavuşturdu. Yani taca çevirdi.

Ana Kraliçe bu tacı takarak birçok fotoğrafçıya poz verdi. Fakat Elizabeth, Lotus Çiçeği ya da Papirüs Tacı'nı daha sonra torunu Margaret'in ya da Kate Middleton'ın kullandığı gibi kullanmıyordu. Elizabeth, bu tacı dönemin modasına uygun olarak alnına yerleştiriyordu.

PRENSES MARGARET'İN EN SEVDİĞİ TAÇTI

Ana Kraliçe'nin ardından bu tacı Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Margaret kullandı. 1959 yılında Lotus Çiçeği, Ana Kraliçe tarafından küçük kızına verildi. Zarif işçiliğiyle dikkat çeken Lotus Çiçeği, Margaret'in gözde mücevheri haline geldi. Birçok etkinlikte görünümünü bu değerli mücevherle tamamladı.

MARGARET'İN GELİNİ DÜĞÜNDE LOTUS ÇİÇEĞİ'Nİ TAKTI

Lotus Çiçeği'nin Kate Middleton'a kadar uzanan öyküsünün bir başka durağı da 1993 yılında Margaret'in gelini Serena Stanhope oldu.

Margaret'in tek oğlu David Armstrong Jones ile evlenirken Stanhope duvağıyla birlikte bu tacı kullanmıştı. Prenses Margaret'in 2002 yılında ölümünün ardından taç da bir süreliğine kayıplara karıştı.

O süreçte Margaret'in bazı mücevherleri çocukları tarafından bir müzayedede satışa çıkarıldı ama onların arasında Lotus Çiçeği yoktu. Bu arada David Armstrong Jones ile Serena Stanhope'un 2020 yılında boşandığını hatırlatalım.

YILLAR SONRA KATE'İN BAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Bu tacın akıbeti 2000'lerin ilk yarısında çeşitli iddiaların merkezinde yer aldı. Bir süre herkes Lotus Çiçeği'nin Margaret'in gelini Serena da kaldığını düşündü.

Fakat gerçek öyle değildi. Kraliçe'nin kayıp taçları arasında sayılan Lotus Çiçeği 2015 yılında Buckingham'daki diplomatik yemekte Kate Middleton'ın başında ortaya çıktı.

2022 yılındaki bir başka diplomatik bir yemekte Kate Middleton kullandı Lotus Çiçeği'ni.

Kate Middleton genellikle, kayınvalidesi Prenses Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü tacını kullanıyor.





O ÜNLÜ TACI DA YILLAR SONRA İLK KEZ KATE KULLANDI

Kate Middleton geçen yıl kasım ayında da yine uzun süre ortada görünmeyen bir başka tacı taktı... Güney Kore lideri ile eşi onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen davette bu kez başında yine ailenin ünlü taçlarından biri olan Strathmore Gül Tacı ile bütün bakışları üzerinde topladı Prenses.

Kraliçe 2. Elizabeth'in adını da aldığı annesi, Ana Kraliçe'nin düğününde de taktığı o taç, neredeyse bir asra yakın süredir sadece bir kez bir sergide gün ışığına çıkmış sonra yine ortadan kaybolmuştu. O gece uzun aranın ardından ilk kez Kate'in başında ortaya çıktı.