Küçülen kıyafetleri sokak hayvanları için satıyor

Kızları Lal ve Mila’nın küçülen giysilerini “Tutumlu Anne” isimli ikinci el sitesinde sokak hayvanları yararına satışa sunan Mermerci, platformun çalışma prensibini çok beğendiğini söyledi.

Derin Mermerci, şunları da ekledi: “Esasen artık hepimizin hayata bambaşka bir pencereden bakma vakti geldi de geçiyor. Tüketimi yavaşlatmanın değerini pandemi süreci hepimize sert bir şekilde gösterdi. Eminim hepimizin evinde artık ihtiyaç duyulmayan çok fazla giysi ve aksesuvar var. Bunları değerlendirmeliyiz. Ben bu satışlardan gelecek parayla daha çok cana dokunabileceğim için inanılmaz mutluyum.”

Hem “Tutumlu Anne”nin yaratıcılarına hem de Derin Mermerci’ye büyük bir alkış...

Nişantaşı’nda buluştular

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman’ı Nişantaşı’nda gördüm. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle mekanların uzun bir aradan sonra açılmasıyla aile, çok sevdikleri Beymen Brasserie’ye öğle yemeği için gelmişti.

Ayaküstü sohbet ettiğimiz Reyhan İpekel, kızı Yasmin Gülman’ın açtığı YouTube kanalının çok iyi gittiğini söyledi. Tenis Milli Takımı’nın eski sporcusu olan Yasmin Gülman, YouTube kanalında hem sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor hem de dünyayı gezerek takipçileriyle paylaşıyor.

Genç sanatçıdan anlamlı başarı

Güzel sanatlar mezunu genç sanatçı Melissa Tekel’in bir eseri, uluslararası jürili bir etkinlik olan “5. International Triennial of Textile Art” sergisine kabul edildi. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Tekel, “Apeks” adlı önemli bir başarıya imza attı.

Sergiye kabul edilen çalışması hakkında konuştuğum genç sanatçı, “Yaptığım her eserde o anki içsel duygularımı sanata dönüştürerek yansıtıyorum. Eserin ismi olan Apeks, zirve noktası olarak adlandırılır. 5. International Triennial of Textile Art sergisine katıldığım çalışmamda da zirveye giden yoldaki zorluklarla mücadelede içsel duyguyu anlatmak istedim” dedi. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum...

Azmin zaferi

Önceki gün Nişantaşı’nda Keys PR ve Event Farm’ın sahibi iletişimci Yasemin Sadıkoğlu ile karşılaştım. Uzun zamandır görmediğim için bir hayli şaşırdım, çünkü 4 ayda 20 kilo vermiş! İş disiplinini çok iyi bildiğim Sadıkoğlu, sağlıklı beslenme ve spor konusunda da kendini ciddi biçimde disipline ederek kilo vermeyi kafasına koymuş ve başarılı olmuş. Bu süreçte yer çekimine meydan okuyan “antigravity yoga”ya da merak sarmış! Ben de kendisini bu azmi için tebrik ediyorum.

En büyük destekçisi Hülya Avşar

Cemiyet hayatının ünlü ismi Kaya Çilingiroğlu için spor hayatının vazgeçilmezi... Gençlik yıllarında 8 yıl boyunca yüzücülük yapan, hatta milli takımın kaptanlığını üstlenen Çilingiroğlu, daha sonra golfe merak sarmış ve Türkiye şampiyonu olmuştu. Aktif sporu bırakan ve profesyonel hayatına yorumcu olarak devam eden Kaya Bey günlük sporunu ise hiç aksatmıyor!

En büyük destekçisi de eski eşi ve kızı Zehra’nın annesi Hülya Avşar! Sanatçı, Kaya Bey’in spor paylaşımlarının altına mutlaka yorum yapıyor ve kalp emoji’si koyuyor. “Gönülden destek” bu olsa gerek...