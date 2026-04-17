Küçükken çalışmaktan çocukluğunu yaşayamamıştı.... İki şirket batırdı ama şiir gibi güzelliği sayesinde şimdi 25 yaşında milyonlarla oynuyor

Bu öykünün kahramanı olan genç kadın da "güzellik" denilen bu ayrıcalıkla dünyaya gözlerini açtı. Ünlü bir futbolcu olan babası ve moda tasarımcısı annesinin de desteğiyle küçücük yaşında moda dünyasında ciddi bir kariyer elde etti.

Daha altı yaşındayken milyonlar onu "dünyanın en güzel kızı" olarak tanıdı. Delici bakışlara sahip mavi gözleri, sanki çizildikten sonra kusurları düzeltilip yeniden çizilmiş gibi görünen yüz hatları sayesinde kimse onun bu unvanı taşımasına da itiraz etmedi.

Aradan yıllar geçti... Bu alanda ciddi bir kariyer yaptı, ticari zekası sayesinde kendi işini kurdu...

Daha ufacık yaşında çalışmaya başladığı için yaşıtları gibi gamsız bir çocukluk geçiremedi, gönlünce koşup oynayamadı belki ama şimdi, daha 25 yaşında milyonlarla ölçülen bir servetin sahibi oldu.

Gösteri dünyasındaki en ilginç yaşam öykülerinden birinin kahramanı olan bu genç kadın, geçtiğimiz günlerde lüks evinin kapısı önüne çıkıp çektirdiği pozlarıyla bir anda sosyal medyada fırtınalar estirdi.

20'Lİ YAŞLARINDA ÇOKTAN KENDİ SERVETİNE SAHİP OLDU

Öyküsünü anlattığımız bu genç kadın Fransız model ve iş kadını Thylane Blondeau'nun ta kendisi!

Daha altı yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' unvanını alıp çekimden çekime koşturan Thylane Blondeau, bugün 25 yaşında çoktan kendi servetini yapmış nişanlı bir genç kadın.

Blondeau, son olarak Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oldu.

Üzerinde askısız siyah elbisesi ve gözünde güneş gözlükleriyle verdiği pozlar, 7 milyona yakın takipçsi tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Blondeau, St. Tropez'deki lüks evinin kapısı önünde verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

Thylane Blondeau, küçük yaşında kendisiyle özdeşleşen 'dünyanın en güzel kızı' unvanından uzaklaşmaya çabalıyor. Her fırsatta sadece bir insan olduğunu tekrarlıyor.





KÜÇÜCÜKKEN ÇEKİMDEN ÇEKİME KOŞUYORDU... ŞİMDİ KENDİ MARKASI VAR

Güzelliği sayesinde küçücük yaşında keşfedilen ve modellik yapmaya başlayan Thylane Blondeau'nun hayatı, çekimden çekime koşmakla, tanıtım yüzü olduğu ünlü markaların etkinlikleri için dünyayı dolaşmakla geçti.

Döneminin ünlü futbolcularından Patrick Blondeau ile moda tasarımcısı Veronika Loubry'nin kızı olan tam adıyla Thylane Rose Blondeau, o zamandan bu yana da dur durak bilmeden çalıştı.

Bir ara Heaven May ve No Smile adlı iki giyim markası kurdu. Bunlar uzun ömürlü olmadı, kısacık zamanda kapandı. Ama yine de genç kadın, sadece modelliğe değil girişimciliğe de dört elle asıldı.

BU YAŞINDA 3.7 MİLYON EURO DEĞERİNDE SERVETİ VAR

Epeydir kurucusu olduğu ENALYHT adyı bir saç bakımı markasının sahibi. Bu alanda da başarılı adımlar atmayı sürdürüyor.

Yeri gelmişken hemen söyleyelim. Thylane Blondeau, daha yeni 25 yaşına girdi ama bütün bu geçip giden yıllar içinde 3.7 milyon Euro'luk bir servetin de sahibi oldu.

Altı yaşında çalışmaya başladıktan sonra sadece 4 yıl içinde Vogue dergisine kapak pozu veren en genç model unvanını alan Thylane Blondeau, daha 20 yaşına bile gelmeden Londra'daki Kensington High Street'te lüks bir ev satın almıştı bile.

Ama sonra ülkesi Fransa'nın en gözde bölgelerinden St. Tropez'deki lüks evini ana yaşam merkezi haline getirdi.

Güzelliği sayesinde yaşıtlarından farklı bir hayat kuran Blondeau, yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir servetin sahibi. Zaman zaman sosyal medya sayfasında da lüks hayatından kesitler sunuyor.





Thylane Blondeau, bir süredir bir saç bakım markasının kurucusu ve sahibi. Ondan önce de iki tane giyim markası kurdu. Ama onlar kapandı.





YAKINDA KENDİ YUVASINI DA KURACAK

Bu arada tıpkı gencecik yaşında milyonluk servet sahibi olduğu gibi aşkı da buldu Thylane Blondeau, Geçen yıldan bu yana Fransız DJ Ben Attal ile nişanlı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte kendi yuvasını kuracak bir başka deyişle.

Thylane, bütün bu zaman içinde çocukluğundan bu yana taşıdığı "Dünyanın en güzel kızı" unvanından da uzaklaşmaya çabalıyor aslına bakılırsa...

Çocukken hiçbir şeyin farkında olmasa da büyüdükçe taşıdığı bu unvandan uzaklaşmaya çalıştığını da hiç gizlemiyor Thylane…

Bu konuda da "Bugün bile insanlar dünyanın en güzel kızı olduğumu söylüyor. Ben de böyle olmadığını, sadece genç bir insan olduğumu söylüyorum" diye anlatıyor durumu....