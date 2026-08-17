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Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

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#Hayden Panettiere#Heroes#Hayden Panettiere Öldü
Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 12:01

Hollywood'dan yürek yakan bir ölüm haberi geldi... Rol aldığı Heroes ve Nashville gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere henüz 36 yaşında hayata veda etti...

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 Panettiere'nin hayranlarını yasa boğan ölüm haberini babası Skip "Sevgili Hayden'ımızın ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" diyerek duyurdu.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Bundan üç yıl önce de oğlu Jansen'i kaybeden acılı baba, yine onun gibi gencecik yaşta ölen kızını "İnanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü" sözleriyle tanımladı.
Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
11 YAŞINDAKİ KIZINA HASRET GİTTİ
Eski nişanlısı olan Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden 11 yaşında Kaya adında bir kızı bulunan Panettiere'nin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Fakat talihsiz oyuncunun yakın çevresi Hayden Panettiere'in son bir yıldır sırt ağrıları çektiğini belirtti. Panettiere son olarak sevgilisi Brian Hickerson ile birlikte bir uçak yolculuğuna çıkarken görüntülenmişti.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
YENİ YAŞINA GİRMESİNE BEŞ GÜN KALMIŞTI
Hayden Panettiere, 21 Ağustos 1989'da New York'ta itfaiyeci Skip ile oyuncu ve yapımcı Lesley Vogel'in kızı olarak dünyaya geldi.

16 Ağustos günü hayata veda eden Hayden Panettiere, bu trajik olaydan beş gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı.
Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Kariyerine daha bebekken reklam filmlerinde oynayarak başladı. 1994 yılında One Life To Live ve iki yıl sonra Guiding Light gibi pembe dizilerde rol aldı.

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Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
BÜYÜK ÇIKIŞINI ÜNLÜ DİZİYLE YAPTI
Hayden Panettiere ilk büyük çıkışın Heroes dizisindeki Clair Bennet karakteriyle yaptı. Ardından Nashville dizisinde rol aldı.

Sonrasında da Remember the Titans, I Love You Beth Cooper, Ice Princess, Screak 4 gibi yapımlarda oynadı.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Panettiere aynı zamanda modellik ve şarkıcılık da yapıyordu.

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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden hiç inmedi Hayden Panettiere.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

MUTLU BAŞLAYAN İLİŞKİ ACIYLA BİTTİ
En çok konuşulan ilişkisini ise Wladimir Klikschko ile yaşadı. Eski çiftin tek kızları Kaya Evdokia, 2014 yılında dünyaya geldi.

O dönemde nişanlısı Wladimir hakkında "Çok mutluyuz ve birbirimize deli gibi aşığız" diyen Panettiere sonrasında zorlu bir ayrılık süreci yaşadı.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Hamilelik ve doğum sonrası depresyonu atlatan Panettiere, sık sık rehabilitasyon merkezlerinde tedavi altına da alındı.

Doğum sonrası ilk tedaviye gittiğinde kızı Kaya, daha dört aylıktı.

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Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

KIZININ VELAYETİNİ BABASINA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
Talihsiz oyuncu, bağımlılık ve depresyon gibi sorunlarla mücadele ettiği için kızı Kaya'nın velayetini, eski nişanlısı Wladimir Klitchko'ya bırakmak zorunda kaldı.

Bu konuda da samimi açıklamalar yaptı Panettiere.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

Konuk olduğu bir podcast yayınında kızının velayetini babasına bırakmasıyla ilgili eleştirilere "Birilerinin, çocuğumun velayetini öylece verip bununla barışık olacağımı düşünmesi yürek parçalayıcı" diye konuştu.

Tek kızı Kaya'nın velayetinden vazgeçmesinin nedenini "Yıllarca süren depresyon, bağımlılık ile mücadelem ve benim yolumu bulma çabalarım korkunç bir döngü haline gelmişti "diye özetledi.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

'ÇOK ACI BİR DENEYİM'
Hayden Panettiere bu yılın mayıs ayında yayınlanan This Is Me: A Reckonining'de kızı Kaya hakkında da yazdı.

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"Her gün onunla aynı çatı altında olamamanın hayatının en acı deneyimi" olduğunu belirten Panettiere "Olmayı düşündüğüm anne olamadığım için çok üzülüyorum. İnanın bana hiç kimse çocuğunu Face Time üzerinden büyütmek zorunda kalmamalı" diye kendini ifade etti.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Oyuncu, babasına bırakmak zorunda kaldığı kızı hakkında "O, şöhretin ve benim kaotik hayatımın içine doğmayı kendisi istemedi. Ebeveynlerini seçme şansı olmadı. Onun benim sahip olmadığım her seçeneğe sahip olmasını istiyorum" dedi.

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Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
ÜÇ YIL ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Hayden Panettiere, bundan üç yıl önce erkek kardeşi Jansen'i de henüz 28 yaşında kaybetmişti. Bu onun hayatında yaşadığı büyük acılardan biri.

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Yıldız, kardeşinin ölümünden sonra "Onu kaybettiğimde ruhumun yarısını kaybetmiş gibi oldum" diye konuşmuştu.

Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Panettiere'nin ailesi üç yıl arayla iki büyük evlat acısı yaşadı. Önce oğulları 28 yaşında, sonra da kızları 36 yaşında hayata veda etti.
Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü
Bebekken reklam filmlerinde oynayarak kariyerine başlayan Hayden Panettiere ya da tam adıyla Hayden Lesley Panattiere, eğer yaşasaydı 21 Ağustos günü yeni yaşına girecekti.

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#Hayden Panettiere#Heroes#Hayden Panettiere Öldü

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