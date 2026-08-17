Küçük yaşta parlayan bir yıldızdı, kayıp gitti... Ünlü oyuncu 36 yaşında tek evladına hasret bu dünyadan göçtü

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Panettiere'nin hayranlarını yasa boğan ölüm haberini babası Skip "Sevgili Hayden'ımızın ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" diyerek duyurdu.

Bundan üç yıl önce de oğlu Jansen'i kaybeden acılı baba, yine onun gibi gencecik yaşta ölen kızını "İnanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü" sözleriyle tanımladı.Eski nişanlısı olan Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden 11 yaşında Kaya adında bir kızı bulunan Panettiere'nin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Fakat talihsiz oyuncunun yakın çevresi Hayden Panettiere'in son bir yıldır sırt ağrıları çektiğini belirtti. Panettiere son olarak sevgilisi Brian Hickerson ile birlikte bir uçak yolculuğuna çıkarken görüntülenmişti.

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Hayden Panettiere, 21 Ağustos 1989'da New York'ta itfaiyeci Skip ile oyuncu ve yapımcı Lesley Vogel'in kızı olarak dünyaya geldi.16 Ağustos günü hayata veda eden Hayden Panettiere, bu trajik olaydan beş gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı.Kariyerine daha bebekken reklam filmlerinde oynayarak başladı. 1994 yılında One Life To Live ve iki yıl sonra Guiding Light gibi pembe dizilerde rol aldı.



Hayden Panettiere ilk büyük çıkışın Heroes dizisindeki Clair Bennet karakteriyle yaptı. Ardından Nashville dizisinde rol aldı.

Sonrasında da Remember the Titans, I Love You Beth Cooper, Ice Princess, Screak 4 gibi yapımlarda oynadı.

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Panettiere aynı zamanda modellik ve şarkıcılık da yapıyordu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden hiç inmedi Hayden Panettiere.

En çok konuşulan ilişkisini ise Wladimir Klikschko ile yaşadı. Eski çiftin tek kızları Kaya Evdokia, 2014 yılında dünyaya geldi.

O dönemde nişanlısı Wladimir hakkında "Çok mutluyuz ve birbirimize deli gibi aşığız" diyen Panettiere sonrasında zorlu bir ayrılık süreci yaşadı.

Hamilelik ve doğum sonrası depresyonu atlatan Panettiere, sık sık rehabilitasyon merkezlerinde tedavi altına da alındı.

Doğum sonrası ilk tedaviye gittiğinde kızı Kaya, daha dört aylıktı.

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KIZININ VELAYETİNİ BABASINA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Talihsiz oyuncu, bağımlılık ve depresyon gibi sorunlarla mücadele ettiği için kızı Kaya'nın velayetini, eski nişanlısı Wladimir Klitchko'ya bırakmak zorunda kaldı.

Bu konuda da samimi açıklamalar yaptı Panettiere.

Konuk olduğu bir podcast yayınında kızının velayetini babasına bırakmasıyla ilgili eleştirilere "Birilerinin, çocuğumun velayetini öylece verip bununla barışık olacağımı düşünmesi yürek parçalayıcı" diye konuştu.

Tek kızı Kaya'nın velayetinden vazgeçmesinin nedenini "Yıllarca süren depresyon, bağımlılık ile mücadelem ve benim yolumu bulma çabalarım korkunç bir döngü haline gelmişti "diye özetledi.

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Hayden Panettiere bu yılın mayıs ayında yayınlanan This Is Me: A Reckonining'de kızı Kaya hakkında da yazdı.

"Her gün onunla aynı çatı altında olamamanın hayatının en acı deneyimi" olduğunu belirten Panettiere "Olmayı düşündüğüm anne olamadığım için çok üzülüyorum. İnanın bana hiç kimse çocuğunu Face Time üzerinden büyütmek zorunda kalmamalı" diye kendini ifade etti.

Oyuncu, babasına bırakmak zorunda kaldığı kızı hakkında "O, şöhretin ve benim kaotik hayatımın içine doğmayı kendisi istemedi. Ebeveynlerini seçme şansı olmadı. Onun benim sahip olmadığım her seçeneğe sahip olmasını istiyorum" dedi.



Hayden Panettiere, bundan üç yıl önce erkek kardeşi Jansen'i de henüz 28 yaşında kaybetmişti. Bu onun hayatında yaşadığı büyük acılardan biri.

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Yıldız, kardeşinin ölümünden sonra "Onu kaybettiğimde ruhumun yarısını kaybetmiş gibi oldum" diye konuşmuştu.