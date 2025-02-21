Küçük yaşta gelen şöhret ona yaramadı: Sanki başıboş bir top mermisi gibi... Genç şarkıcının içler acısı hali

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Daha yeni 30 yaşına geldi ama kendisinden çok daha fazla yaşam tecrübesine sahip insanların birkaç katı kadar yaşadı desek yeridir... Hatta evlendi ve baba bile oldu.

Ama bu durumun onu daha olgun bir hale getirdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü ünlü şarkıcı, son dönemdeki görüntüsüyle, hal ve hareketleriyle dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını endişeden endişeye sürüklüyor.

HAREKETLERİNİ VE YÜZ İFADESİNİ KONTROL EDEMEDİ

Bu anlattığımız ünlü Justin Bieber…

Son dönemde karısı Hailey Bieber ile evliliklerinde sorunlar olduğu konuşulan Bieber, önceki akşam sergilediği görüntüyle ruh sağlığı konusunda da endişe yarattı.

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Justin Bieber, karısı Hailey'in makyaj markası ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışında onu yalnız bırakmadı.

Her zamanki giyim tarzından ödün vermeyen Justin Bieber, kapının önünde bir hayranıyla sohbet ederken de endişe verici görüntüler sergiledi. Gece olmasına rağmen güneş gözlüklerini çıkarmayan Bieber durmadan tuhaf bir şekilde gülümsedi. Bunu yaparken bir yandan da bir bacağından diğerine sallandı.



Sergilediği bu görüntüyle de sanki hareketlerini kontrol altına alamadığı düşüncesini uyandırdı.

Hayranları Bieber'ın genç yaşta baba olmanın zorluklarına mı yoksa yolunda gitmeden bir evliliğin sorunlarına mı dayanamadığını merak ediyor. Ama sonuç olarak ünlü şarkıcının son dönemdeki tuhaf davranışları endişe yaratıyor.

BİRİ ONA YARDIM ETSİN

Ünlü şarkıcının bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada da yayıldı. Hayranları da büyük bir endişeye kapıldı. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları "Onu böyle görmek çok zor. Birisi ona yardım etsin" diye seslendi.

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Justin Bieber uzun süredir bu tuhaf davranışları sergiliyor aslında. Bu da sağlığıyla ilgili endişeleri artırıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Bieber'ı "Başı boş bir top mermisine" bile benzetti.

ALTI AY ÖNCE İLK KEZ BABA OLDU

Justin Bieber ile karısı Hailey Baldwin Bieber bundan altı ay önce Jack Blues adını verdikleri bir erkek evlada sahip oldu. Fakat beklentilerin aksine Bieber baba olduktan sonra daha da olgunlaşmak yerine tuhaflaşmaya başladı.

Genç şarkıcının yeni baba olmanın zorluklarıyla mı yoksa kötü giden bir evliliğin zorluklarıyla mı boğuştuğunu tartışılmaya başladı.

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Her ne kadar haklarında evliliklerinin iyi gitmediğine dair söylentiler olsa da Justin Bieber 14 Şubat Sevgililer Günü'nde karısına aşkını haykırdığı paylaşımlar da yaptı.

Hatta bununla yetinmedi bir gün sonra da karısı Hailey ile çekilen fotoğraflarını paylaşmayı sürdürdü...Bunlar arasında düğün pozları da bulunuyordu.

Ama görünüşe göre gerçekten de hayatında bir sorun var ki Justin Bieber özellikle son dönemde endişe yaratan tuhaf görüntüler sergiliyor.

Bu arada Bieber'ın tuhaflaşmaya başlamasının eski akıl hocası Diddy'nin tutuklanmasından sonra başladığı da konuşuluyor. Bu görüşe göre onun bu büyük düşüşü Bieber'ı da çok etkiledi. Bieber daha 15 yaşındayken Diddy'nin parti arkadaşı haline gelmişti. O yüzden de bir zamanlar yakın olduğu Diddy'nin yaşadıklarının Bieber'a ağır geldiği konuşuluyor.





Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in evliliğinin iyi gitmediği konuşuluyor bir süredir. Fakat Bieber, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde karısına olan sevgisini ifade eden paylaşımlar yaptı.

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Justin Bieber küçücük yaşında şöhrete kavuştu. Bu süre içinde 300 milyon dolarlık bir servet yaptı. Ama yine de kendisi gibi şöhrete erken ulaşanların kaderinden kaçamadı.