Küçük Reçber’den büyük başarı

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Milli takımın efsane file bekçilerinden Rüştü Reçber’in oğlu Burak da babasının izinden gidiyor! Fenerbahçe ve A Milli Takım’da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken futbolcu, bir süredir İngiltere’nin Queens Park Rangers takımında top koşturuyordu. Burada oldukça başarılı olan Burak, takımla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Öğrenimimi de İngiltere’de sürdüren genç sporcu, tam burs da kazandı.



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Cemiyetin ünlü ismi Işıl Reçber, oğlunun mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Burak’ın imza törenine ailece katılan Reçber, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Bayram neşedir, paylaşmaktır, barıştır, gurbetten alınan bir selamdır, haberdir. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu, gururumuzu oğlumuzun imza töreninden.” Rüştü Reçber, hem yurt içinde hem de yurt dışında başarısını ispatlamış bir efsane. Ben de Burak’ın aynı başarıları tatmasını dilerim.

Yeni iş birliği

İş dünyasının iki güçlü ismi Atelier Rebul’un patronu Nüket Filiba ve Mehry Mu’nun yaratıcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar, ikinci defa gerçekleştirdikleri iş birliğine bu sene Anneler Günü’nde çok özel bir proje ile imza atıyor.



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Geleneksel zanaatları modern dokunuşlar ile yorumlayan ve çanta tasarımlarına yansıtan Mehry Mu markasının şık altın simli kordonlu, fermuar kapamalı “Chacha Moon Clutch” çanta tasarımı, Atelier Rebul İstanbul Koleksiyon’u sevenler için çok özel bir Anneler Günü hediyesi haline geliyor.6 Şubat depremlerinde maddi ve manevi zarar gören bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla iş insanları Ayça Aytaç, Bedriye Işın Yıldırım, Dilşat Arpacıoğlu, Ebru Demirhan, Ebru Dildar Edin, İpek Sevim Yönder ve Rabia Bakıcı Güreli tarafından kurulan Biriz Dayanışma Derneği, projelerine başladı.Biriz Dayanışma Derneği öncelikli olarak kadının güçlendirilmesi, gıdaya ulaşım, eğitim ve çevre konularını merceğine aldı. Derneğin ilk projesi “Bir Ailem Daha Var” dileyen herkesin ailesinde yeni fertlere yer açıyor. Dezavantajlı ailelere her ay 4 bin TL maddi destek sağlayacak “Bir Ailem Daha Var” projesi, bölgedeki kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle temasa geçilerek, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesiyle bir yol haritası çiziyor.

Bayram tatili böyle geçti...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, okullarda bahar tatilinin bayrama denk gelmesiyle çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Serap-Volkan Sarı, Nergis-Enis Pekuysal ve Beyza Uyanoğlu, çocuklarıyla Dubai’de aldı soluğu. İstanbul’da havalar hâlâ limoni olduğundan sıcak iklimi tercih eden ünlü isimler, yaz gelmeden yaz tatili yapmanın keyfini yaşadı. Burak Hatipoğlu ve Beyhan Benardete gibi spor tutkunu ünlüler ise tatili golf yapma fırsatı olarak kullandı. Burak Hatipoğlu, Belek’teki Gloria Golf’te tatil yaparken, Beyhan Benardete Antalya’da Rahmi Koç gibi golf tutkunlarıyla bir araya geldi. Gülseven Yılmaz ve Nefise Karatay Antalya’da tatilin tadını çıkarırken, Selim Kosif oğlunu İngiltere’ye götürdü. Jolly Tur’un sahibi Sinan Vardar ise oğlu Mete Vardar ve torunlarıyla birlikte Mısır tatilini tercih etti.

