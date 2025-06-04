Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım!

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın iki çocuğu, Prens Archie ve Prenses Lilibet doğar doğmaz saray için çekilen fotoğraflarıyla dünyaya tanıtılmıştı.

Çift ABD’ye yerleştikten sonra ise çocuklarının yüzünü saklamayı, paylaştıkları fotoğraflarda onları göstermemeyi seçti.

Kraliyetin istenmeyen çifti Harry ve Meghan çocuklarını ABD'de büyütüyor

Kraliyet kurallarına bağlı yaşamaktan kurtulup artık kendine bir Instagram hesabı açan ve sık sık influencer’lar gibi fotoğraf paylaşan Meghan bu kuralı bozmamaya dikkat etmiş ve çocuklarını paylaşsa bile yüzlerinin görünmemesine dikkat etmişti.

Bugün 4 yaşına basan kızı Prenses Lilibet için bu kuralı bozan Meghan Markle onun doğum gününü kutlarken biri yeni doğduğunda biri de yeni çekilmiş iki fotoğraf paylaştı.

Prens Archie 2019'da İngiltere'de doğdu ama kardeşi Lilibet anne ve babasının göçtüğü ABD'de dünyaya geldi

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Böylece minik prenses de son haliyle ilk kez dünyanın karşısına çıkmış oldu.

Meghan kızını kutlarken ona “Güzel kızımıza mutlu yıllar! Dört yıl önce bugün hayatımıza girdi… Ve bu sayede her gün daha parlak ve daha iyi” diye seslenirken doğum günü kutlaması için sevgilerini yollayan hayranlarına da teşekkür etti.

Hamile olduğu dönemde annesi siyahi olduğu için doğacak çocuklarının ten renginin bile tartışmalar yarattığı Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesinin neredeyse tüm üyeleriyle küs yaşamaya devam ediyorlar.

Öte yandan Meghan Markle’ın paylaştığı fotoğraflara bakılırsa çiftin iki çocuğu da babaları Harry gibi kızıl saçlı.

Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana'nın anısını yaşatan küöük prensesin tam adı Lilibet Diana... Lilibet Kraliçe Elizabeth'in aile içindeki adı

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Yani ırkçılıkla suçlanan kraliyet ailesinin en azından bu konuda içi rahatlamış olmalı…

Harry ve Meghan’ın ilk çocukları Prens Archie Londra'daki Portland Hastanesi'nde 6 Mayıs 2019’da doğmuştu.

Tam adı Prenses Lilibet Diana olan küçük kızları ise anne ve babası ABD’ye taşındıktan sonra California’da, Santa Barbara’da doğdu.

Yani hem büyük babaannesi Kraliçe Elizabeth’in hem de babaannesi Prenses Diana’nın isimlerini taşıyan ve anısını yaşatan Lilibet tam bir Amerikalı!