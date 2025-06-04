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Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım!

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#Meghan Markle#Prens Harry#Lilibet Diana
Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 11:49

Mensubu olduğu ailenin aksine dünyanın öbür ucunda, başka bir kıtada doğdu. Hayatını da orada sürdürecek. Anne ve babası son yılların en tartışılan ünlüleri olmaya devam ederken o da yavaş yavaş meşhur olmaya başladı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın iki çocuğu, Prens Archie ve Prenses Lilibet doğar doğmaz saray için çekilen fotoğraflarıyla dünyaya tanıtılmıştı.

Çift ABD’ye yerleştikten sonra ise çocuklarının yüzünü saklamayı, paylaştıkları fotoğraflarda onları göstermemeyi seçti.

Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım

Kraliyetin istenmeyen çifti Harry ve Meghan çocuklarını ABD'de büyütüyor

Kraliyet kurallarına bağlı yaşamaktan kurtulup artık kendine bir Instagram hesabı açan ve sık sık influencer’lar gibi fotoğraf paylaşan Meghan bu kuralı bozmamaya dikkat etmiş ve çocuklarını paylaşsa bile yüzlerinin görünmemesine dikkat etmişti.

Bugün 4 yaşına basan kızı Prenses Lilibet için bu kuralı bozan Meghan Markle onun doğum gününü kutlarken biri yeni doğduğunda biri de yeni çekilmiş iki fotoğraf paylaştı.

Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım
Prens Archie 2019'da İngiltere'de doğdu ama kardeşi Lilibet anne ve babasının göçtüğü ABD'de dünyaya geldi

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Böylece minik prenses de son haliyle ilk kez dünyanın karşısına çıkmış oldu.

Meghan kızını kutlarken ona “Güzel kızımıza mutlu yıllar! Dört yıl önce bugün hayatımıza girdi… Ve bu sayede her gün daha parlak ve daha iyi” diye seslenirken doğum günü kutlaması için sevgilerini yollayan hayranlarına da teşekkür etti.

Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım

Hamile olduğu dönemde annesi siyahi olduğu için doğacak çocuklarının ten renginin bile tartışmalar yarattığı Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesinin neredeyse tüm üyeleriyle küs yaşamaya devam ediyorlar.

Öte yandan Meghan Markle’ın paylaştığı fotoğraflara bakılırsa çiftin iki çocuğu da babaları Harry gibi kızıl saçlı.

Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım
Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana'nın anısını yaşatan küöük prensesin tam adı Lilibet Diana... Lilibet Kraliçe Elizabeth'in aile içindeki adı

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Yani ırkçılıkla suçlanan kraliyet ailesinin en azından bu konuda içi rahatlamış olmalı…

Harry ve Meghan’ın ilk çocukları Prens Archie Londra'daki Portland Hastanesi'nde 6 Mayıs 2019’da doğmuştu.

Tam adı Prenses Lilibet Diana olan küçük kızları ise anne ve babası ABD’ye taşındıktan sonra California’da, Santa Barbara’da doğdu.

Küçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım

Yani hem büyük babaannesi Kraliçe Elizabeth’in hem de babaannesi Prenses Diana’nın isimlerini taşıyan ve anısını yaşatan Lilibet tam bir Amerikalı!

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#Meghan Markle#Prens Harry#Lilibet Diana

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