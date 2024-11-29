Ailenin biriciği... Selvi boylu kızım, ne zaman böyle büyüdün!

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Sonra bir gün David Beckham, Spice Girl topluluğundaki o esmer kısa saçlı kızı televizyon ekranında gördü ve o anda aşık oldu.

Kendi kendine söz vermekle kalmayıp yanında bulunan arkadaşına da bir gün o kızla evleneceğini söyledi.

Dediğini de yaptı zaten.

KENDİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, ONUNLA YUVA KURDU

Büyük bir aşk yaşadılar, büyük oğulları Brooklyn de onlar daha evlenmeden dünyaya gözlerini açtı. O daha minicik bir bebekken de 1999 yılında gösterişli bir törenle evlendiler.

Brooklyn'in ardından Romeo sonra da Cruz dünyaya geldi. Evlilikleri ihanet rüzgarlarına bile direnen Beckham çifti, üç oğullarıyla mutluydu.

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Ama bir de kız çocuğu istediler. Harper Seven adını verdikleri kızları da bundan 13 yıl önce dünyaya geldi.

Daha bir bebekken de annesi onu yeni mesleği moda tasarımcılığından etkilenerek bir ikon gibi giydirdi.

Sonunda Harper Beckham da kendisinden yaşça büyük ağabeyleri gibi büyüdü. Victoria'nın son sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa da annesinin boyuna yetişti.

SPOT IŞIKLARINA, KIRMIZI HALILARA ALIŞTI

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen ünlü ailesi sayesinde kameralar karşısında büyüdü Harper Beckham. Artık sık sık Victoria ve David Beckham ile birlikte spot ışıklarının altına çıkıyor.

Bunun son örneklerinden birini de önceki gün sergiledi. Harper Seven Beckham, Londra'da annesi Victoria'nın katıldığı bir moda etkinliğinde onu yalnız bırakmadı.

Annesi Victoria ve babası David gibi tepeden tırnağa siyahlara bürünen Harper Seven'ın onlarla birlikte verdiği pozda annesiyle aynı boyda olduğu, babasına da yetişmek üzere bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Victoria ve David Beckham'ın çocuklarını artık bütün dünya tanıyor. Ama dört kardeş içinde özellikle son dönemde en çok dikkat çeken Harper.

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Bunun nedeni de Harper Seven'in Beckham çiftinin tek kızı ve ailenin en küçüğü olması.

13 yaşındaki Harper'ın boyu annesine yetişti. Belki de Victoria topuklu ayakkabı giymediğinde kızıyla aynı boyda... Görünüşe göre Harper, birkaç yıla kalmadan babası David'in boyuna da ulaşacak. Bu arada yeri gelmişken David'in 1.83 cm, Victoria'nın da 1.63 cm boyunda olduğunu not olarak ekleyelim.





TEK KIZ ÇOCUĞU... AİLENİN GÖZ BEBEĞİ

Ağabeyleri artık büyüdüğü ve kendi hayatlarını kurmaya başladığı için Harper "anne ve babasının bebeği" olarak kaldı. Yaşı ilerlemesine rağmen ünlü çiftin bütün ilgisi de en küçük çocuklarının üzerinde.

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David ve Victoria sık sık kızlarıyla çektikleri pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Elbette ağabeyleri Brooklyn, Romeo ve Cruz'un kalbinde de ayrı bir yeri var küçük kızın. Bir başka deyişle Harper bütün ailesinin gözbebeği.

Artık onun usul usul büyümeye başladığını fark eden Victoria, modacı bir anne olarak tecrübesini kızının giyiminde kuşamında da konuşturuyor. Ki zaten Harper daha bebekken giydikleriyle küçük bir moda ikonuna dönüşmüştü.

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KIZ BABASI OLMAK BAMBAŞKA!

Aslına bakılırsa David Beckham daha Harper minicik bir bebekken yani kız babası olduğu ilk dönemlerde bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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Beckham kızı 22 aylık bir bebekken verdiği bir röportajda "kızının kalbinde özel bir yeri olduğunu" söylemişti.

Eski futbol yıldızı bu konudaki sözlerini şöyle sürdürmüştü o röportajda. The Sun gazetesine konuşan Beckham, kızı Harper'ı, kulede yaşayan masal kahramanı Rapunzel'e benzetmişti.

Beckham bir süre önce de kızıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp yürek titreten bir not yazmıştı.

David Beckham Harper'ın ne kadar büyüdüğünü yazıp bir de üzgün bir yüz emojisi kullanmıştı.

Bu durum da birçok kişi tarafından Harper'ın da yakında büyüyüp kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacağını bilen David'in biraz üzüldüğü yorumlarına neden olmuştu.

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USUL USUL BAĞIMSIZLIĞINI İLAN EDİYOR

Aslında David Beckham'ın, kızı büyüyen her babanın yaşadığı bu kalp kırıklığını hissetmesi çok şaşılacak bir durum değil.

Zaten Harper da zaman zaman bu durumu babasına kendi dili döndüğünce ifade ediyor.

Bu konuda yaşanan bir olayı da Victoria Beckham katıldığı bir programda anlatmıştı. Victoria, Armchair Experd adlı programda kocasının kendisine anlattığı bir olayı aktardı.

Buna göre David bir gün kızını okula bırakıyordu. Harper babasından bir ricada bulundu: " Baba beni okuldan biraz uzakta bırakır mısın!'

İşte bu rica Victoria'nın anlattığına göre David'in kalbini kırdı. Çünkü David'e göre kızı, okula babası tarafından bırakıldığını arkadaşlarının görmesini istememişti.

Victoria Beckham bu konuda "Belki de David o gün kötü giyinmişti. Harper onun öyle görünmesini istememişti" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Victoria ve David Beckham'ın tek kızı, dört çocuğunun en küçüğü olan Harper Seven, bebekliğinden bu yana kamera karşısında.





Bugün yaşından büyüklere özgü kıyafetler giymekle eleştirilen Harper, aslında daha küçücükken de bir moda ikonu olarak adlandırılıyordu.





Harper kimi zaman bir çocuğu uygun giyinmemekle eleştiriliyor. Tabii ki bu eleştiriler ondan çok annesi Victoria'ya yönelik.