Küçük İbo kimdir, kaç yaşında, nereli? Küçük İbo hakkında merak edilenler

Küçük yaşlardayken ünlü olan ve Küçük İbo diye anılan ünlü ismin asıl adı İbrahim Halil Küçük’tür. Gündemde yer alan Küçük İbo 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu.

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katıldığında manşetlere çıktı. Söylediği şarkılar dilden dile dolaştı, çıkardığı albümler satış rekorları kırdı.

Show Tv'de ekranlara gelen 'Küçük İbo' dizisi dönemin televizyon izleyisinden de tam not aldı. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir yıldızdı artık...

2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı.