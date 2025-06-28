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Küçük Charlotte annesinin izinden gidecek... Belki büyüyünce kader onun karşısına da 'yakışıklı prensini' böyle çıkaracak!

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#Kate Middleton#Prens William#Prenses Charlotte
Küçük Charlotte annesinin izinden gidecek... Belki büyüyünce kader onun karşısına da yakışıklı prensini böyle çıkaracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 17:16

Bir kraliyet ailesinin içine doğmak insana daha bu dünyadaki ilk gününde bir sürü ayrıcalık kazandırır... Maddi açıdan zorluk yaşamaz, istediği her şeye birçok kişiden daha kolay sahip olabilir... Hep güzel ve herkesin ulaşamayacağı yerlerde yaşar.

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Yine de böyle bir ailede dünyaya gelmenin zorlukları olmadığını söylemek zor elbette. Özellikle de çağımızda.

Zaten bu yüzden gelecekte babalarından tahtı devralmaları kesin olmasına rağmen, söz gelimi İspanyol Prensesi Leonor, üç yıl askerlik yapacak, sonrasında da eğitimine devam edecek. Ya da Belçika'nın veliaht prensesi Elisabeth ülke dışında üniversite okumayı sürdürecek.

Küçük Charlotte annesinin izinden gidecek... Belki büyüyünce kader onun karşısına da yakışıklı prensini böyle çıkaracak

TEK KIZLARININ GELECEĞİ İÇİN KAFA YORUYORLAR
Her ne kadar taht için ağabeyi George'dan sonra geliyor olsa da Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın tek kızı Charlotte'un geleceği için de planlar yapılıyor. Anne ve babası Charlotte'un sadece ayrıcalıklı bir insan olarak kalmayıp kendi hayatını çizecek olgunluk ve eğitim düzeyine ulaşması için ellerinden geleni yapıyor.

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Geçtiğimiz mayıs ayında 10 yaşına giren Charlotte'un, amcası Prens Harry gibi "yedek" olduğu için aileye sorun çıkarması da Kate ile William'ın en büyük korkusu.

İşte bunun önüne geçmek için de Kate ile William, daha şimdiden önlem alıyor. Bunun için de o moda deyimle "eğitim şart" elbette.

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ARTIK ÜÇ KARDEŞİN OKULU AYRILIYOR
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Charlotte, bundan böyle eğitimine büyük kardeşi George ve küçük kardeşi Louis ile aynı okulda devam etmeyecek. Bunun yerine annesinin adımlarını takip edip onun gittiği bir okula gidecek.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Charlotte için Kate'in de okuduğu Wiltshire'daki Marlborough College'ı düşünüyor Galler çifti.

Kate de kocası Prens William ile tanıştığı İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden önce bu okulda eğitimini tamamlamıştı. Orası da kalburüstü ailelerin çocuklarının okuduğu bir kurum olarak biliniyor.

Marlborogh College, aynı zamanda İngiliz kraliyet ailesinin başka genç kuşak üyelerinin de gittiği bir okul.

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Sarah Ferguson ile Prens Andrew'nun küçük kızı Prenses Eugenie ile Kate'in kız kardeşi Pippa da aynı okulda eğitim gördü.

Kate ile William, küçük oğulları Louis'yi de zamanı geldiğinde aynı okula göndermeyi düşünüyor.

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GEORGE BABASININ EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULDA OKUYACAK
Fakat gelecekte tahtı babasından devralacak olan Prens George ise iki kardeşinden farklı olarak babası William ve amcası Harry'nin gittiği Eton College'da yatılı olarak okuyacak.

Yani bu zamana kadar hep aynı okulda okuyan üç kardeş artık eğitim hayatlarını farklı okullarda sürdürecek.

Kate Middleton da kızı Charlotte için düşündüğü Marlborough College'da okudu. Burası kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördüğü karma ve yatlı bir okul.

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Kate, spora olan tutkusunu da bu okulda geliştirdi. Hatta çim hokeyi takımının önde gelen oyuncularından biriydi.

Sonrasında Edinburgh Üniversitesi'ne kabul edildiği halde annesi Carole Middleton'ın da önerisiyle bir yıl eğitimine ara verdi. O sırada da İtalya'daki Britanya Enstitüsü'nde çalıştı.

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HAYATININ AŞKIYLA ÜNİVERSİTEDE TANIŞTI
Ülkesine döndükten sonra da St. Andrews Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümüne girdi.

Orada okurken Prens William ile tanıştı. Arkadaş olarak başlayan ilişkileri aşka dönüştü. Aslında William da önce Kate ile aynı bölümde okuyordu. Fakat sonrasında coğrafya bölümüne geçti.

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Üniversitede çalkantılı bir aşk yaşayan Kate ile William 29 Nisan 2011'de evlendi. Şimdi üç çocukları ve hayatla ilgili ciddi sorumlulukları var.

Bir yandan da gelecekte onları bekleyen kral ve kraliçe olma görevlerine hazırlanıyorlar.

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ÜÇ KARDEŞ AYNI OKULA GİDİYORDU
Prens George, Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens George bugüne kadar ailece yaşadıkları Adelaide Cottage'ın yakınlarındaki Lambrook Okulu'nda eğitim görmüşlerdi. Fakat yaşları büyüdükçe kendilerini bekleyen farklı hayatlara hazırlanmak için yolları ayrılacak.

George'un okuyacağı Eton College da Galler ailesinin yaşadığı Adelaide Cottage'a fazla uzak değil. Oğulları her ne kadar orada yatlı kalacak olsa da çift istediklerinde onu ziyaret edebilecekler.

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Üç kardeşin en büyüğü olan George için karar artık kesin. Eton College'ı ziyaret eden Kate ile William ilk göz ağrılarının burada okumasına karar verdi. Ünlü okulun da yakında bu konuda bir duyuru yapması bekleniyor.

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Prens William, Eton College'da harika bir eğitim hayatı geçirdi. Fakat kardeşi Harry yıllar sonra anlattıklarına bakılırsa bu konuda onun kadar şanslı değildi. Harry okul hayatında hep düşük notlar alan Harry, sonrasında üniversite eğitimi görmek yerine Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ne girdi.

 

 

 

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#Kate Middleton#Prens William#Prenses Charlotte

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