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Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş!

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#Hayden Panettiere#Heroes#2026 Yılında Ölen Ünlüler
Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 16:51

Sinema ve TV dünyasının genç yıldızlarından Hayden Panettiere, geçtiğimiz ay sadece ailesini değil dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını derin bir üzüntüye boğarak hayata veda etmişti.

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Heroes ve Nashville gibi yapımlarla hafızalara kazınan Panettiere henüz 36 yaşında, eski nişanlısı Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'dan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya'yı annesiz bırakıp bu dünyadan göçüp gitti.

Bir zamanlar çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinin de hayatının da bu şekilde bitmesi milyonlarca kişinin yüreğini yaktı.

Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
 Hayden Panettiere erken ölümüyle hayranlarını şoke etti etmesine ama son gelen haberler bu trajediyi daha da büyütecek türden.

Panettiere'in ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

TMZ adlı internet sitesinin, emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Panettiere, yaşamını yitirdiği sabah fentanyl karıştırılmış bir oksikodon hapı almış olabilir.

Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
BAĞLANTILI OLDUĞU SATICI İLAÇLARI KARABORSADAN BULUYORDU
Yine aynı sitenin ileri sürdüğüne göre Hayden Panettiere'in Los Angeles'ta uzun süredir bağlantı kurduğu bir uyuşturucu satıcısı vardı.

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Söz konusu kişi oyuncuya reçeteyle satılan ilaçları karaborsadan bulabiliyordu.

Haberde, Panettiere'in ölümünden bir gün önce Los Angeles'tan Güney Carolina'ya yaptığı uçuş öncesinde de aynı kişiden aldığı çeşitli ilaçları kullandığı öne sürüldü.

Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
Soruşturmayı yürüten yetkililere göre Hayden Panettiere'in ölümüne fentanyl içeren oksikodon hapı yol açmış olabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre fentanyl, eroinden yaklaşık 50 kat, morfinden ise 100 kat daha güçlü etkiler gösterebilen bir sentetik.

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Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
Habere göre ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), ölümcül hapın kaynağını belirlemek amacıyla Panettiere ile söz konusu satıcı arasındaki bağlantıları araştırıyor.

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Ancak soruşturmanın seyrinin, oyuncunun henüz açıklanmayan toksikoloji raporuna bağlı olduğu belirtiliyor. Bu arada Panettiere'in resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
Panettiere, daha küçücük yaşında bir çocuk yıldız olarak ün kazanmıştı.
Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
36 yaşında hayada veda eden Panettiere, geride hayatı boyunca onun eksikliğini hissedecek küçük kızı Kaya'yı bıraktı. Yıldız yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle kızının velayetini de eski nişanlısı Wladimir Klitschko'ya bırakmıştı.
Küçücük kızını gözü yaşlı bırakıp bu dünya veda etmişti... Acı haberle ilgili korkunç iddia: Ölüm, ünlü oyuncuya karaborsadan gelmiş
CANSIZ BEDENİNİ SEVGİLİSİNİN KARDEŞİ BULMUŞTU
Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki bir kiralık evde, sevgilisi Brian Hickerson'ın kardeşi Zach Hickerson tarafından hareketsiz halde bulunmuştu.

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Zach Hickerson, oyuncunun oturma odasındaki bir sandalyede bulunduğunu, kardeşinin ise o sırada başka bir odada uyuduğunu iddia etti.

Polis raporuna göre Panettiere'in cansız bedeni bulunduğunda yanında çok sayıda ilaç vardı.

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#Hayden Panettiere#Heroes#2026 Yılında Ölen Ünlüler

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