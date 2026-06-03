Kucağından indirmediği oğlu babasının şöhretinden habersiz… ‘Keşke benim kim olduğumu hiç öğrenmese’

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Harry Potter filmlerinin yıldız oyuncusu Daniel Radcliffe, milyonların zihnine yuvarlak çerçeveli gözlükleriyle acemi bir sihirbaz çocuk olarak kazınmış olsa da çoktan büyüdü ve kendi yuvasını kurdu.

Yıldız isim People dergisine bir röportaj vererek 3 yaşındaki oğlunun kendisinin kim olduğundan haberinin olmadığını ve bunun çok mutluluk verici olduğunu söyledi.

Nisan ayında 3 yaşına giren oğlunun, uzun süredir birlikte olduğu annesi, bir başka ünlü oyuncu Erin Darke ile Kış Olimpiyatları'nı izlerken, kendisini Broadway oyununun reklamında aniden gördüğünü söyledi.

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“Odadan çıkmıştım ve aniden oyunun reklamı ekrana çıktı ve oğlum benim yaptığım hiçbir şeyi görmedi. 'Ben deli değilim, değil mi?' der gibi bir ses tonuyla, 'Baba?' dedi.” Sonra, 'Gitti mi?' diye sordu, çünkü odadan çıktığım için birdenbire televizyonda belirdiğimi sanmıştı."

Daniel Radcliffe oğlu için “Yaptığım iş hakkında, şöhretim hakkında hiçbir fikri yok ve onu mümkün olduğunca uzun süre karanlıkta tutacağım” dedi.

Sinemanın ardından tiyatro sahnesinde de yıldızlaşan ve bu sezon Broadway’de oynadığı oyunla prestijli Tony ödülüne aday gösterilen ünlü oyuncu şöhretten uzakta bir hayat yaşamaya ve çok göz önünde olmamaya gayret ediyor.

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Sözlerine "Bir çocuğa işinizi anlatamıyorsanız, işinizin ne kadar saçma olduğunu anlarsınız" diye devam eden Daniel Radcliffe "Bir oyuncu olarak. Polis, itfaiyeci, doktor ve benzeri şeyleri açıklayabilirsiniz. Ama oyunculuğa gelince, 'Evet, hikayeler anlatıyoruz, biliyorsunuz, kitaplarınız gibi. Hikayelerinizi canlandırıyoruz.' diyorsunuz. Yaptığım işi anlamaktan gerçekten çok uzak ve onu mümkün olduğunca karanlıkta tutacağım." dedi.

Daniel Radcliffe ve Erin Darke, Nisan 2023'te oğullarını kucaklarına aldılar, ancak adı da dahil olmak üzere onunla ilgili çoğu detayı gizli tuttular. Çift, ilk olarak sevgili rolünü oynadıkları 2012 yapımı Kill Your Darlings filminin setinde tanışmıştı.

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Daniel Radcliffe, Temmuz 2023'te Entertainment Tonight'a verdiği röportajda babalık hakkında "Harika. Çılgın ve yoğun, ama o harika ve Erin de muhteşem; onunla bu zamanı geçirmek de gerçek bir ayrıcalık." demişti.

Çocuklarının kendisi gibi şöhretli oyuncular olmasını istemeyeceğini itiraf eden yıldız isim yine de onları film setlerinde görmekten mutlu olacağını söylüyordu.

"Bir hayalim çocuklarımın bir film setine gelip 'Tanrım, sanat departmanında olmak isterdim. Ekipte bir şey olmak isterdim' demeleri olurdu. Film setleri harika yerler. Bence çoğu zaman çocuklar için harika olabilir. Ama asıl kaçınılması gereken şey şöhret tarafı."