Kucağındaki o küçük kız artık 22 yaşında… Set aşkından doğan tek evladı en yakın dostu oldu

Haberin Devamı

Friends dizisinin ve Scream film serisini yıldız ismi, ünlü oyuncu Courteney Cox, artık daha az çalışıyor ve aslında emekli olmamış olsa da hayatını çoğu zaman ailesiyle ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirerek yaşıyor.

Bir kez evlenen ve tek çocuğu olan ünlü oyuncu kızı Coco'nun 22. yaş gününü Instagram'da paylaştığı tatlı bir gönderiyle kutladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

61 yaşındaki oyuncu, iki fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafların altına “Doğum günün kutlu olsun Co. Çok bilge bir ruhsun. Tanıdığım en komik insan ve hayat öğretmenimsin. Seni seviyorum.” şeklinde duygusal bir mesaj ekledi.

Haberin Devamı

Günümüzden bir fotoğrafta anne ve kızın yanak yanağa gülümsediği görülüyor. İkinci fotoğraf ise Coco'nun çocukluğundan ve Courteney Cox’un onu okyanusta kucağında tuttuğu bir anı gösteriyor.

Courteney Cox’un tek kızı olan Coco, 54 yaşındaki eski eşi David Arquette ile evliliğinden doğmuştu.

Coco’nun babası David Arquette de kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı ve paylaştığı baba kız fotoğraflarının altına “Senin baban olmaktan çok gurur duyuyorum. 22. yaş günün kutlu olsun! Biliyorum, burası büyülü bir dünya olacak." yazdı.

Ünlü oyuncu Ekim 2024'te kızını üniversiteye göndermiş, başta "Garip çünkü insanlar çocuğunuzun okula gittiği ilk yıl üzülüyorlar ve ben de 'Ne var bunda? Zaten benimle konuşmuyor, hep odasında.' diye düşündüm." demişti.

Ancak Courteney Cox, Coco yaz tatili için eve döndükten sonra her şeyin değiştiğini söyledi ve "Üniversitedeki ilk yılından sonra eve geldiğinde çok olgunlaşmış ve daha çok konuşuyordu" diyerek kızını "Ve inanılmaz biri. Gerçekten özel, zeki, komik bir çocuk” diye övmüştü.

Haberin Devamı

Courteney Cox ve David Arquette 2017’de, efsane film serisi Scream (Çığlık) için kamera karşısına geçtiklerinde sette aralarında bir aşk doğmuştu.

İkili 1999'da evlendiler ve 2010’da yollarını dostça ayırdılar. Ve kızları uğruna birbirlerini hiç incitmeden iki iyi eski dost gibi yaşamaya devam ettiler.

Courteney Cox ve David Arquette tanışıp evlenmelerine vesile olan serinin devam filminde, 27 Şubat'ta vizyona giren Scream 7’de yeniden birlikte rol aldılar ve kırmızı halıda poz verdiler.

Courteney Cox, 2014 yılında Snow Patrol müzisyeni Johnny McDaid (49) ile nişanlandı, ancak çift daha sonra düğünü iptal etti.

Haberin Devamı

2016'da tekrar bir araya gelen çift artık nişanlı değiller ancak birlikteliklerini sürdürüyorlar.