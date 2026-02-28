KucaÄŸÄ±nda kÃ¶peÄŸi olmasa kimse tanÄ±mayacaktÄ±: Ã‡abuk sÃ¶yle, kimsin sen

×
KucaÄŸÄ±nda köpeÄŸi olmasa kimse tanÄ±mayacaktÄ±: Çabuk söyle, kimsin sen!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 28, 2026 13:34

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin fiziksel deÄŸiÅŸimleri aslÄ±nda gayet sÄ±radan olaylar arasÄ±nda... Ama doÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse bu kadarÄ± her zaman rastlanan tÃ¼rden deÄŸil...

Bu kez geÃ§irdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimle herkesin gÃ¶zlerinin fal taÅŸÄ± gibi aÃ§Ä±lmasÄ±na neden olan kiÅŸi Demi Moore.

Demansa yakalanan eski kocasÄ± Bruce Willis'e verdiÄŸi sÃ¼rekli destekle beÄŸeni toplayan 63 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore bu kez geÃ§irdiÄŸi akÄ±l almaz deÄŸiÅŸimle gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na yerleÅŸti.

Moore, ÅŸu sÄ±ralarda Ä°talya'da devam eden Milano Moda HaftasÄ±'nda Gucci defilesini izlemeye gitti. Onun kadar Ã¼nlÃ¼ birinin, onca kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bile ilk bakÄ±ÅŸta tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yorsanÄ±z bu kez yanÄ±ldÄ±nÄ±z demektir.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Demi Moore'u ilk anda kimse tanÄ±madÄ±. DoÄŸrusu bu da ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸildi.

Bedenini saran siyah kÄ±yafeti bir yana Moore, saÃ§larÄ±nÄ± Ã§ene hizasÄ±nda kestirmiÅŸti. YÃ¼zÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k gelen gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri de onu iyice deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

Â

Ama Moore ile ilgili olarak en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± oldu. YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re Moore da Hollywood'u kasÄ±p kavuran zayÄ±flama ilacÄ± Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Demi Moore bambaÅŸka biri olmuÅŸtu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa formuna her zaman dikkat eden hatta kendi itirafÄ±na gÃ¶re hamile olduÄŸu dÃ¶nemlerde bile buna Ã¶zen gÃ¶steren Moore bu kez zayÄ±flÄ±k konusunda biraz abartÄ±ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ± uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±.

Onun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada birbirinden ilginÃ§ yorumlara neden oldu. BirÃ§ok kiÅŸi onu gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleriyle Michael Jackson'a benzetti.

BazÄ± kiÅŸiler de "Sanki yapay zekayla Ã¼retilip bolca filtre ile yeniden ÅŸekillendirilen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye benziyor" yorumunu yaptÄ±.

Demi Moore'un kucaÄŸÄ±nda, yanÄ±ndan hiÃ§ ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶peÄŸi olmasa onu asla tanÄ±yamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenler bile Ã§Ä±ktÄ±.

Bir kullanÄ±cÄ± "DoÄŸruyu sÃ¶ylemek gerekirse ÅŸoke oldum. Demi her ne yapÄ±yorsa artÄ±k onu yapmamasÄ± gerekiyor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BirÃ§ok kiÅŸi de Demi Moore'un iyi bir insan ve iyi bir oyuncu olduÄŸunu belirtip "Ama saÄŸlÄ±ksÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" yorumunu yaptÄ±.

BazÄ± yorumlarda da Demi Moore'un bir doktor ve bir beslenme uzmanÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerektiÄŸi belirtildi.

Demi Moore, yeni saÃ§ modelini ilk kez Milano Moda HaftasÄ±'nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Demi Moore, daha geÃ§en ay gerÃ§ekleÅŸen Paris Moda HaftasÄ±'nda daha "tanÄ±dÄ±k" bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu.

#Demi Moore#Michael Jackson#Milano Moda HaftasÄ±

