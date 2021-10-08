Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Miçotakise Türkiye dersi Neyi kıyaslıyoruz Bizim tam 4 katımızMiçotakis'e Türkiye dersi! 'Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız'#Yunanistan
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Verstappenden Van Persie ve Sneijder sözleri: Açıkçası Türkiyede...Verstappen'den Van Persie ve Sneijder sözleri: 'Açıkçası Türkiye'de...'#Max Verstappen
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecekCumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?#3600 Ek Gösterge
Dev şirkette şok İşlemler durdurulduDev şirkette şok! İşlemler durduruldu#Fantasia
Takıntılı sapık, kimyasal canavar Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandıTakıntılı sapık, kimyasal canavar! Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandı#Avcılar
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı Gururumuz olacak Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı! 'Gururumuz olacak'#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşıErdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşı#Recep Tayyip Erdoğan
Sosyal medyada üzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumdaSosyal medyada üzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumda!#Paradigmanın İflası
Temmuz ayında kardeşini kaybetmişti... Amca yeğen baş başaTemmuz ayında kardeşini kaybetmişti... Amca yeğen baş başa#Alişan
Emina Jahovicten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...#Emina Jahovic
Mete Gazozun acı günü Geriye bu görüntü kaldıMete Gazoz'un acı günü! Geriye bu görüntü kaldı#Mete Gazoz
Ruslar Dilana bayıldıRuslar Dilan'a bayıldı#Dilan Çiçek Deniz
Kokuşmuş sosyal medya düzeni Amerikalıları da rahatsız ediyorKokuşmuş sosyal medya düzeni Amerikalıları da rahatsız ediyor#Sosyal Medya
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor'

#Kubilay Aka#Cihangir#Oyuncu
Kubilay Akanın zor gecesi... Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor
Sayit DURMAZ

Kubilay Aka, Cihangir’de sabaha karşı sarışın bir güzelle görüntülendi. Genç kadın muhabirlere “Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin” diyerek kahkaha attı.

Haberin Devamı

YEDİK İÇTİK EĞLENDİK

Kubilay Aka önceki gece Cihangir’deydi. Sabaha karşı sarışın bir güzelle yürürken görüntülenen oyuncu, karşısında objektifleri bulunca şaşırdı.
Genç kadın hemen uzaklaşarak karşı kaldırıma geçti, Aka ise “Hanımefendi arkadaşım. Mekanda oturduk, yedik içtik, eğlendik” diye açıklama yaptı.

Kubilay Akanın zor gecesi... Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor

KARİYERİMİ ZEDELİYOR

Araya giren kadın muhabirlere “Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin” diye seslendi. Panikleyen Kubilay Aka, “Yahu ne alakası var!” diyerek tepki gösterdi:
“Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum, bu görüntüleri yayınlamayın.Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor.”

‘Hakan, beni bir seks objesi olarak gösteremeyeceksin’

İlgili Haber:‘Hakan, beni bir seks objesi olarak gösteremeyeceksin’

Kubilay Akadan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem

İlgili Haber:Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem



Haberle ilgili daha fazlası:
#Kubilay Aka#Cihangir#Oyuncu