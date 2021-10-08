Kubilay Aka'nın zor gecesi... 'Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor'

Haberin Devamı

YEDİK İÇTİK EĞLENDİK

Kubilay Aka önceki gece Cihangir’deydi. Sabaha karşı sarışın bir güzelle yürürken görüntülenen oyuncu, karşısında objektifleri bulunca şaşırdı.

Genç kadın hemen uzaklaşarak karşı kaldırıma geçti, Aka ise “Hanımefendi arkadaşım. Mekanda oturduk, yedik içtik, eğlendik” diye açıklama yaptı.

KARİYERİMİ ZEDELİYOR

Araya giren kadın muhabirlere “Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin” diye seslendi. Panikleyen Kubilay Aka, “Yahu ne alakası var!” diyerek tepki gösterdi:

“Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum, bu görüntüleri yayınlamayın.Bu tarz olaylar kariyerimi zedeliyor.”





