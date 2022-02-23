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Kubilay Aka'nın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

#Kubilay Aka#Bolu#Önder Fırat
Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş
Mehmet Üstündağ

Bolu Göynük’te arkadaşlarıyla kamp yapan Kubilay Aka, kar altında odun bulmakta zorlanınca yardımına köylüler yetişti.

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Ekranların beğenilen oyuncusu Kubilay Aka, tam bir doğa aşığı. Bu sezon “Oğlum” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, setten fırsat buldukça dinlenmek için kendini doğanın kollarına bırakıyor. Hafta sonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Bolu’nun Göynük ilçesinde geçiren Aka, çadır kurarak kamp yaptı.

Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş


Tam teçhizatlı kamp malzemeleriyle keyifleri yerindeydi ta ki gece hava soğuyana kadar! Duyduğuma göre gece hava eksi 8 dereceye kadar düşünce arkadaşlar yoğun karın altında odun bulmakta oldukça zorlanmış!

Köylülerin yardıma koştuğu arkadaşlar, onların verdiği odun ve yaktıkları ateş sayesinde üşümekten kurtulmuş. Kamp hayatını çok seven başarılı oyuncunun ileride bir YouTube kanalı açıp, kamp günlüklerini paylaşmak istediği de gelen bilgiler arasında.

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Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Geleneksel aile kahvaltısı

İş ve spor dünyasının ünlü ismi Önder Fırat, pazar gününü çocuklarına ayırdı.

Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Yoğun iş temposuna ara verip her pazarı oğlu Can Fırat ve kızı İdil Fırat’la geçiren iş adamı geleneği bozmadı. Geçtiğimiz pazar çocukları ve damadı Mert Fırat ile birlikte Mandarin Oriental Bosphorus’ta kahvaltı yapan Önder Fırat’ın keyfi bir hayli yerindeydi. İdil Fırat, o anları Instagram’da takipçileriyle paylaşırken, yakışıklı iş adamının, babadan çok “abi” gibi durduğu da gözden kaçmadı! Takipçileri İdil Fırat’a beğeni yağdırırken, “baban gençlik iksirini mi buldu” yorumları yapıldı.

Yılmaz Kaya ailelerine katıldı

Kaya Sabancı’nın kızı Gizem Sabancı’nın, 23. Dönem Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu’nun oğlu Koray Helvacıoğlu ile evlendiğini benden okumuştunuz hatırlıyorsanız… Çift, Bodrum’da yapılan nişan töreninin ardından 12 Eylül 2020’de Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmişti.

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Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Helvacıoğlu çifti önceki gün ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğe “Yılmaz Kaya” adına veren Gizem-Koray Helvacıoğlu, babalarını onurlandırmış.

Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Karaköy’e dönüş hazırlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığını Oya Eczacıbaşı’nin üstlendiği İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânına veda etmeye hazırlanıyor. Ziyaretçilerini Beyoğlu’nda 27 Şubat Pazar günü son kez ağırlayacak olan İstanbul Modern’in yeni binasının yakın zamanda açılması planlanıyor.

Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsor Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern’in yeni binası, uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alıyor.

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Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Karaköy’deki eski konumunda kapılarını yeniden açacak olan İstanbul Modern, dünyanın dört bir yanında müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı. Bu muazzam yapıyı, büyük bir heyecanla bekliyoruz…

Kubilay Akanın kamp hayatı... Soğukta köylüler yardımına koşmuş

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#Kubilay Aka#Bolu#Önder Fırat

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