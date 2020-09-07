Kubilay Aka koronavirüse yakalandı! Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında?

Kubilay Aka ve Alina Boz’un koronavirüse yakalandığı iddiası gündemde bulunuyordu. Kubilay Aka koronavirüse yakalandığını, ‘Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor’ paylaşımı ile duyurdu. Bu açıklamanın ardından oyuncu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Çukur dizisinde rol alan oyuncu 5 Mayıs 1995 yılında dünyaya gelmiştir. İşte merak edilenler..

KUBİLAY AKA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kubilay Aka sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs olduğunu duyurdu. İşte o açıklama:

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.