Kubilay Aka: İstesem de konuşamam
Kubilay Aka önceki gün Akaretler’de görüntülendi.
Eski sevgilisi Miray Daner’le barıştığı iddiasıyla ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, sosyal medyada tanıştığı genç kızla mesajlarının ortaya çıkması hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi:
“Lütfen bu konuyu da sormayın. Konuşmak istesem de konuşamam. Yasal süreç içinde çünkü. Bunlar siber suç, zorbalık. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelenlere de çok üzüldüm. Ona desteklerimi sunuyorum.”
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