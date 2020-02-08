Kubilay Aka: İstesem de konuşamam

Eski sevgilisi Miray Daner’le barıştığı iddiasıyla ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, sosyal medyada tanıştığı genç kızla mesajlarının ortaya çıkması hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi:



“Lütfen bu konuyu da sormayın. Konuşmak istesem de konuşamam. Yasal süreç içinde çünkü. Bunlar siber suç, zorbalık. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelenlere de çok üzüldüm. Ona desteklerimi sunuyorum.”