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Haber Giriş: 08.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kubilay Aka: İstesem de konuşamam

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kubilay Aka: İstesem de konuşamam

Kubilay Aka önceki gün Akaretler’de görüntülendi.

Eski sevgilisi Miray Daner’le barıştığı iddiasıyla ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, sosyal medyada tanıştığı genç kızla mesajlarının ortaya çıkması hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi:

“Lütfen bu konuyu da sormayın. Konuşmak istesem de konuşamam. Yasal süreç içinde çünkü. Bunlar siber suç, zorbalık. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelenlere de çok üzüldüm. Ona desteklerimi sunuyorum.” 

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Tehdit ediliyorum Kubilay Aka Miray Daner aşkında ikinci kriz Mesajlar ifşa oldu...
'Tehdit ediliyorum' Kubilay Aka Miray Daner aşkında ikinci kriz! Mesajlar ifşa oldu...

Kubilay Aka: İstesem de konuşamam

 

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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