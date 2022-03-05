Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlu'ndan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

#Aslı Bekiroğlu#Çağrı Telkıvıran#Kubilay Aka
Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlundan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu... Meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ünlü oyuncudan eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum geldi.

Haberin Devamı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti. Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.

Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlundan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum
Aslı Bekiroğlu, ayrılığı doğrularken, Kubilay Aka ile yakınlaşması hakkında " “Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım.” dedi.

Çağrı Telkıvıran ise “Aslı Bekiroğlu’yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık.”

Eski sevgilinin yeni aşkı

Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele geldi.

Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlundan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum
'Onlara mutluluklar'

Haberin Devamı

Aslı Bekiroğlu önceki akşam ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan filmin galasına katıldı.

Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka’yla görüntülendiği hatırlatılınca “Orada el ele değildik, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız” dedi.

Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlundan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum
Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği iddiasına da yanıt verdi:

“Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum. Yalnızım ben.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Bekiroğlu#Çağrı Telkıvıran#Kubilay Aka

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı