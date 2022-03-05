Kubilay Aka ile görüntülenen Aslı Bekiroğlu'ndan Çağrı Telkıvıran - Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti. Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.

Aslı Bekiroğlu, ayrılığı doğrularken, Kubilay Aka ile yakınlaşması hakkında " “Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım.” dedi.

Çağrı Telkıvıran ise “Aslı Bekiroğlu’yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık.”

Eski sevgilinin yeni aşkı

Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele geldi.

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Aslı Bekiroğlu önceki akşam ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan filmin galasına katıldı.

Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka’yla görüntülendiği hatırlatılınca “Orada el ele değildik, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız” dedi.

Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği iddiasına da yanıt verdi:

“Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum. Yalnızım ben.”