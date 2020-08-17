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GeriMagazin Kuaförüm Sensin’den geçirdiği kaza nedeniyle ayrılan Engin Yılmaz kimdir, geri dönecek mi?
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin’den geçirdiği kaza nedeniyle ayrılan Engin Yılmaz kimdir, geri dönecek mi?

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Kuaförüm Sensin’den geçirdiği kaza nedeniyle ayrılan Engin Yılmaz kimdir, geri dönecek mi?
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Kuaförüm Sensin’den geçirdiği kaza nedeniyle ayrılan Engin Yılmaz’ın programa görüntülü bağlanma görüntüleri merak uyandırdı. Tanıtımda ‘ortalık çok karışacak’ açıklamasında bulunan Engin’in geri dönüp dönmeyeceği merak konusu. Peki, Engin Yılmaz kimdir? Kuaförüm Sensin’nden talihsiz bir nedenle ayrılan Engin geri dönecek mi?

Kuaförüm Sensin programında yarışan Engin-Koray- Özlem ekibi geçtiğimiz hafta ani bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Programın eski sunucusu Gözfde Kansu, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu: "Üzücü bir haberim var. Engin dün akşam ayak bileğini çatlatmış ve ekip olarak Engin’in yanındalar. Özlem’e dedim, dilersen sen gel. Yok dedi, biz ekip olarak ya varız ya yokuz. O yüzden bugün Özcan Alp, Dilek Timur, Ezgi Küçük bizlerle”

17 Ağustos tarihli bölümde Kuaförüm Sensin’e görüntülü bağlanan Engin, geri dönüş sinyali verdi.

ENGİN YILMAZ KİMDİR?

Kuaförüm Sensin yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri olan Engin Yılmaz, makyaj artisti ve saç uzmanıdır. 36 yaşında olan Engin, kendini bildiğinden beri sektörün içerisinde. Kuaförüm Sensin Engin Yılmaz kendisini örgülerin prensi olarak tanımlamaktadır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Engin Yılmaz, yaptığı saç modellerini sık sık hesabından paylaşıyor.

 

 

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