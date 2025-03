Kraliyet sarayında panik… Kate’in yaşadıkları unutulmadı… Hüzünlü kraliçe ‘hastalık’ bahanesiyle ortadan kayboldu

Haberin Devamı

Kate sağlığına kavuştu, görevlerinin başına döndü. Ancak yokluğu sırasında ortaya atılan iddialar ve komplo teorileri hâlâ unutulmadı.

KRALİÇE MARY İÇİN “HASTA” DEDİLER… BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Yaşananlar hafızlarda tazeliğini korurken bu kez de Danimarka kraliyetinden gelen haber herkesi paniğe sürükledi. Danimarka Kralı Frederik’in eşi Kraliçe Mary bilinmeyen bir hastalık bahane edilerek tüm işlerini, yapacağı görüşmeleri iptal etti.

Kraliçe Mary'nin gizemli bir hastalığa yakalanması ve yaklaşan tüm kraliyet etkinliklerini iptal etmek zorunda kalması sarayda paniğe yol açtı.

HALKTAN GELEN İLK KRALİÇEYDİ

Aslen Avustralyalı olan ve tahta oturan ilk “halktan” gelen kraliçe unvanını taşıyan Mary bugün Kopenhag'da Danimarka Kalp Derneği'nin Together for the Heart etkinliğine katılacaktı.

Aynı şekilde geçen cuma günü de Kopenhag Üniversitesi'nde Mary Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinliğe de katılması bekleniyordu.

BÜTÜN ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİLER

Danimarka Kraliyet Evi İletişim Departmanı'ndan yapılan açıklamada “Majesteleri Kraliçe, şu anda birçok kişi gibi hastalandı ve bu nedenle maalesef Kalp Derneği'nin ödül törenine katılamıyor” ifadeleri yer aldı.

Kraliçe Mary bu ayın başlarında Kral Frederik ile Finlandiya'ya yaptığı gezi sırasında iyi görünüyordu. Şubat ayında da kısa bir ziyaret için Avustralya'ya giden Mary’nin bilinen bir sağlık sorunu yok.





KATE’İN BAŞINA GELENLER HÂLÂ UNUTULMADI

Ne tür bir hastalığa yakalandığı belirtilmediği ve Kate’in başına gelenler henüz unutulmadığı için kraliçelerini çok seven Danimarkalılar panik içinde haber bekliyor.

Üstelik Mary kraliçe olmasına oldu ancak bunun için en ağır bedeli ödediğini de herkes çok iyi biliyor.

Kraliçe Mary yani eski adıyla Mary Donaldson, Avustralya'da bir şirkette üst düzey yöneticilik yapıyordu. Karşısına Danimarka Hava Kuvvetleri'nde Yüzbaşı olan Prens Frederik çıktığında henüz 28 yaşındaydı.

ONUN BİR PRENS OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Çift, Avustralya’da düzenlenen 2000 Yaz Olimpiyatları sırasında tanıştı. Mary, saatlerce sohbet ettiği yakışıklı Avrupalı ​​turistin aslında Danimarka'nın gelecekteki kralı olduğundan habersizdi.

Mary 2001'de Danimarka'ya gidip Kopenhag'daki Studieskolen'de Danca öğrenmeye başladı. Önceki bir yıl boyunca da prensiyle uzak mesafe ilişkisi yaşamışlardı.2003'ün başlarında, Frederik'in annesi Kraliçe Margrethe ilişkiyi alenen kabul etti ve çift 8 Ekim'de nişanlarını duyurdu.

VERDİĞİ SADAKAT SÖZÜNÜ TUTMADI

Frederik ve Mary, 14 Mayıs 2004'te Kopenhag Katedrali'nde evlendiler.

O günlerde prens şimdi ise kral olan Frederik evlilik yeminin ederken “Bugünden itibaren Mary benim ve ben de onunum. Onu seviyorum ve onu tüm sevgimle koruyacağım” demişti.

Ancak adı uzun yıllar “parti prensi” olarak anılan ve çapkınlığıyla nam salan Frederik ne yazık ki bu sözünü tutmayacaktı…

KRALİÇE ANNESİ OĞLUNA ÖDÜL VERİR GİBİ TAHTINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Ona 20 yaşında bir veliaht prens veren, 18 yaşında bir kız çocuk ve 14 yaşında biri kız bir erkek ikizlerini doğuran eşi Mary’ye ihanet etti üstelik bu skandalı tüm dünya öğrendi!

Bu yetmezmiş gibi Danimarka’nın efsane Kraliçesi Margrethe oğlunun ihanetini öğrenince onu ödüllendirir gibi tahttan çekildi ve yerine onu kral yaptı.

Çünkü Mary’nin henüz bir prensesken eşi Frederik’ten boşanma şansı vardı ancak Frederik kral olup tahta çıkınca bu şans ortadan kalktı. Onları artık ancak ölüm ayırabilecek…

İHANET ACISINI KALBİNE GÖMDÜ, TACINI TAKIP SUSTU

Kral Frederik’in henüz Prens Frederik olduğu dönemde karısı Mary’yi Genoveva Casanova adındaki sosyetik bir güzelle aldattığı biliniyor. İkili en son Frederik tahta çıkmadan aylar önce İspanya’da birlikte görüntülenmişti.

Bu fotoğraflar gazetelerin manşetlerine taşındı ve yaşananları herkes öğrendi. Mary kocasının ihanetini bildiği halde bir şey yapamadı. Çünkü gafil avlanmış ve bir anda hiç beklemezken kraliçelik tacını başına takmak zorunda kalmıştı…

ÜZÜNTÜSÜNÜ İÇİNE ATIYORDU… HABER HERKESİ BU YÜZDEN ÇOK KORKUTTU

Hüzünlü Kraliçe Mary tahta çıktıktan sonra yaşadığı bu büyük üzüntüyü kalbine gömüp hiçbir şey belli etmese ve hep gülümsese de aslında içi ihanet acısıyla yanıyor. Ve bunu bilenler gizemli bir hastalık bahanesiyle ortadan kaybolan kraliçelerine bir şey olmasından çok korkuyor…