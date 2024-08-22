Kraliyet gelini 20 gün önce ilk kez anne olmuştu... Ne mücevher ne çiçek... Sadece bir tek istekte bulundu

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Kimi zaman bu hediyeler sadece aile üyeleriyle sınırlı kalmaz. Dostları, arkadaşları da kocaman paketler içinde rengarenk ambalajlara sarılı hediyelerle çıkagelir.

Eğer söz konusu aile hem kendi ülkesinde hem de dünyada çok göz önünde ve tanınan bir aileyse gelen hediyeler de ikiye üçe katlanır.

İşte tam da böyle bir aile bu ayın ilk günlerinde yeni bebek mutluluğu yaşadı.

HERKES HEDİYELERİ MERAK ETTİ AMA...

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin ile geçen yıl evlendiği Prenses Rajwa'nın bir kız bebeği oldu.

Sadece Rajwa ile Hüseyin'in değil, ilk kez torun sahibi olan Rania ile Abdullah'ın da mutluluktan ayakları yerden kesildi.

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Aslına bakılırsa kraliyet ailelerini yakından takip eden milyonlarca kişi de bu haberle heyecana kapıldı.

Bebeğin cinsiyeti ve adının İman olduğu aile tarafından yapılan açıklamalarla duyuruldu. Bu bilgileri öğrenenler de hemen Rajwa ile Hüseyin'e dünyanın dört bir yanından kim bilir nasıl değerli hediyeler geldiğini merak etmeye başladı.

AYNI HASTANEDE AYNI GÜN DOĞAN BÜTÜN BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİLER

Ama Harper's Bazaar Arabia'nın haberine göre böyle bir durum olmadı. Hem Kral ve Kraliçe hem de ilk bebeklerini kucaklarına alan Rajwa ile Hüseyin bu mutluluğu başka bir şekilde kutladı.



Küçük Prenses İman'ın dünyaya geldiği ilk günlerde basına yansıyan haberlere göre Rajwa ile Hüseyin, kızlarının dünyaya geldiği Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nin yeni doğan servisine bir sürpriz yaptı.

Genç çift, kızlarıyla aynı günde doğan bütün bebeklerin ailelerine birer altın lira hediye etti.

Bu durum, hastane tarafından İman'ın dünyaya gelmesinden birkaç saat sonra yapılan duyuruyla ilan edildi.

Özetle 3 Ağustos 2024 günü Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde doğan kız ya da erkek bütün bebekler bu dünyadaki ilk hediyelerini de bu şekilde almış oldu.

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GENÇ ÇİFT HEDİYE YA DA ÇİÇEK İSTEMEDİ

Ama Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın sürprizleri bununla sınırlı kalmadı.

Hem genç çift hem de Ürdün kraliyet ailesi, hediye ve çiçek konusunda da bir duyuruda bulundu.

Genç anne ve babaya çiçek ya da hediye göndermek isteyenler, bunun yerine özel bir kuruma bağış yapmaya çağrıldı.



Annesiz ya da babasız kalmış, dezavantajlı çocuklara yardım elini uzatan Yetimlerin Geleceği İçin Al Aman Fonu, Rajwa ve Hüseyin'in isteği doğrultusunda bir kampanya başlattı.

Kuruluş "Hüseyin'i tebrik ederiz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında genç çifte hediye göndermek isteyenlerin bunun yerine kendilerine bağışta bulunmasını istedi.

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Elde edilecek tüm gelirin de annesiz veya babasız büyümek zorunda kalan çocukların Ürdün'deki eğitim masrafları için kullanılacağı belirtildi.

'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Geçen yıl 1 Haziran'da evlenen Prens Hüseyin ile Rajwa Alsaif, 3 Ağustos'ta İman adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu. Mutlu haber hem resmi olarak hem de Ürdün kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.



Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, ilk torun sevincini ve duygularını satırlara döktü.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.



53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.



Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

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AİLENİN 'İMAN' İSMİNİ TAŞIYAN ÜÇÜNCÜ ÜYESİ

Açıklamada bebeğe Iman adının verildiği bilgisi de yer aldı.



Bu arada bu konuda ilginç bir ayrıntı da var... İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Prenses Hüseyin'in kız kardeşlerinden büyük olanı da Iman ismini taşıyor.

Böylece minik bebek babasının kız kardeşiyle yani halasıyla aynı ismi taşıyacak.

2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.



Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.



O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.



Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.



Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

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Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania 'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti. Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa 'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

10 AY SONRA HAMİLELİK HABERİ GELDİ: Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.