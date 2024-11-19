Kraliyet ailesini sarsan skandal… Veliaht prensesin oğlu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

Haberin Devamı

Norveç polisi bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 27 yaşındaki oğlunun tecavüz şüphesiyle tutuklandığını duyurdu.





VELİAHT PRENSSESİN OĞLU TUTUKLANDI

Polis yaptığı açıklamada, Mette-Marit'in 2001 yılında Veliaht Prens Haakon ile evlenmeden önceki bir ilişkisinden doğan oğlu Marius Borg Hoiby'nin pazartesi akşamı tutuklandığını söyledi.

Açıklamada, Hoiby'nin “bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan biriyle cinsel ilişkiye girmekle ilgili” ceza kanununu ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Polis yetkilileri “Polisin tecavüzle ilgili söyleyebileceği şey, bunun cinsel ilişki olmaksızın cinsel bir eylemle ilgili olduğudur. Kurbanın eyleme karşı koyamadığı söyleniyor” açıklamasında bulundu.





TUTUKLANMA SEBEBİ TECAVÜZ SUÇLAMASI

Polis, Borg Hoiby'nin 4 Ağustos'ta Oslo'da bir kadının evinde gece yaşanan bir tartışmanın ardından gözaltına alındığını ve ilişki yaşadığı kadına bedensel zarar vermekle suçlandığını söyledi.

Norveç medyasında yer alan haberlerde polisin o sırada kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğu belirtildi. Marius Borg Hoiby eylül ayında da uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar tutuklanmıştı.

Üstelik Marius Borg Hoiby dün tutuklandığında ağustos ayındaki olayda mağdur olduğu iddia edilen kişiyle birlikte bir arabadaydı.

"AİLE İÇİ İSTİSMAR" ŞÜPHELERİ

Polis bugün yaptığı açıklamada ise ağustos ayındaki olayla ilgili şüphelerin artık aile içi istismarı da içerdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Polis, Hoiby'nin gözaltında tutulup tutulmayacağına henüz karar vermediklerini söyledi.

ÜVEY OĞLU TAHT VARİSİ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ

Marius Borg Hoiby, Mette-Marit'in 2001 yılında Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon ile evlenmesinden önceki bir ilişkiden 1997 yılında dünyaya geldi.

O ve üvey kardeşleri 20 yaşındaki Prenses Ingrid Alexandra ve 18 yaşındaki Prens Sverre Magnus, Mette-Marit ve Haakon tarafından birlikte büyütüldü. Ancak onların aksine taht varisi üvey babası Veliaht Prens Haakon’la kan bağı olmadığı için hiç resmi bir kraliyet görevi üstlenmedi.





Haberin Devamı

“HALKTAN” PRENSES ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSU

51 yaşındaki Mette-Marit, Norveç tahtının varisi olan Veliaht Prens Haakon ile evli ve Haakon tahta çıkacağı için kendisi de Veliaht Prenses unvanına sahip. Yani bir gün Norveç tahtına kraliçe olarak oturacak.

Zorlu bir geçmişe sahip, “halktan” biri ve bekar bir anne olan Prenses, 2000 yılında Haakon ile nişanlandığı sırada ülkede tartışmalı bir figür olarak görülüyordu.

Mette-Marit 2001'de evlendikten sonra Norveç'in Veliaht Prensesi oldu. Çiftin Ingrid Alexandra ve Sverre Magnus adında, Norveç tahtında sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan iki çocuğu var.

Haberin Devamı





TUTUKLANAN OĞLU BİR HÜKÜMLÜDEN DOĞMUŞTU… PRENSES, EPSTEIN’LE DE YAKIN DOSTTU

Mette-Marit'in tutuklanan en büyük çocuğu olan Marius Borg Hoiby, bir hükümlü olan Morten Borg ile yaşadığı kısa ilişkiden doğmuştu.

Mette-Marit'in hapisten çıktıktan sonra birkaç yıl boyunca iletişim halinde kaldığı Amerikalı hükümlü seks suçlusu Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı da büyük bir eleştiri konusu.