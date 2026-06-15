Kraliyet ailesine şok! Prensesin oğlu tecavüz suçundan dört yıl hapis cezası aldı

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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, iki tecavüz suçundan mahkum edildi ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Marius Borg Hoiby hakkında birden fazla tecavüz suçlaması vardı. Oslo Bölge Mahkemesi'nin 250 numaralı salonunda görülen duruşmada Marius Borg Hoiby diğer iki tecavüz suçundan beraat etti ancak yine de hapisten kurtulamadı.

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Hoiby, karar duruşmasında hazır bulunmadı, ancak video bağlantısı aracılığıyla oturuma katıldı. Savcılar, Hoiby'nin yedi yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Savunma avukatları ise 18 aylık daha kısa bir süre talep etmişti ve verilen bu karara itiraz etme ihtimalleri yüksek.

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Marius Borg Hoiby'nin annesi, o dört yaşındayken kraliyet ailesine gelin gelmişti. Tecavüzle suçlanan oğul kraliyet ailesi içinde büyümüş olmasına rağmen kendisi kraliyet ailesine mensup bir kişi değil.

Öte yandan Marius Borg Hoiby'nin annesi, Norveç Prensesi Mette-Marit, akciğer fibrozunun bir türü nedeniyle çok hasta ve yakın zamanda akciğer nakli olması bekleniyor.

Oğlunun avukatları, annesinin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle onunla vakit geçirebilmesi için defalarca hapisten tahliyesini talep etmişti.

Hoiby, dört tecavüz suçlamasının tamamını reddetmişti, ancak hakimler onu iki kadına tecavüz etmekten suçlu buldu; bunlardan biri 2018'de Veliaht Prens'in Skaugum'daki malikanesinde diğeri ise 2024'te Oslo'da gerçekleşen bir olaydı.

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Marius Borg Hoiby ayrıca eski kız arkadaşı, Norveçli influencer Nora Haukland'a yönelik tacizden de suçlu bulundu. Ancak, Oslo'daki bir otelde tanıştığı bir kadınla ve 2023'te Lofoten adalarında tatildeyken tanıştığı başka bir kadınla ilgili iki tecavüz suçlamasından beraat etti.