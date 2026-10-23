Kraliyet ailesine şok: Meghan’ın babasının evinde çocuk istismarı görselleri bulundu!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın elinde ‘çocuk istismarı içerikli görsellerin bulunduğu kutular’ olduğu iddia edildi!

Sussex Düşesi’nin babasının, yasa dışı fotoğraf arşivi bulundurduğu iddiasıyla soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

Söz konusu keşfin, Thomas Markle’ın oğlu Thomas Markle Jr. tarafından babasının Filipinler’in Cebu kentindeki evinde yapıldığı öne sürülüyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, bu durumu ortaya çıkaran kişi, Thomas Markle Sr.’ın oğlu ve Sussex Düşesi’nin üvey kardeşi olan Thomas Markle Jr. oldu.

Gazetenin aktardığına göre, yasa dışı materyaller Thomas Markle Sr.’ın Filipinler’in Cebu kentindeki evinde, “yüzlerce, hatta binlerce” çocuk pornografisi içerikli görselin bulunduğu dört büyük kutu içinde ele geçirildi.

Haberin Devamı

Thomas Markle Jr.’ın, babasına ait eski bir cep telefonunda, 10-11 yaşlarındaki kız çocuklarının uygunsuz eylemlerde bulunduğu videoların yanı sıra, çıplak kız çocuklarının yer aldığı 15 dakikalık bir video bulduğu iddia ediliyor.

Thomas Markle Jr. The Sun’a verdiği demeçte, fotoğraflardan birinin babasının Meksika’nın Rosarito kentindeki eski evinde çekilmiş gibi göründüğünü belirtti.

Gazetenin haberine göre, 60 yaşındaki Thomas Markle Jr., 82 yaşındaki babasını polise ihbar ettiğini söyledi.

Basına yansıyan haberlere göre Thomas Markle Jr., 10 Temmuz tarihinde “keşfini FBI ihbar hattına, ABD merkezli Ulusal İstismar Edilen ve Kayıp Çocuklar Merkezi’ne (NCMEC) ve babasının bir dönem yaşadığı Pensilvanya eyalet polisine” bildirdiğini iddia etti.

Meghan’ın üvey kardeşinin “Bu materyalleri bulduğumda dehşete düştüm; babamı ihbar etmekten başka çarem yoktu” dediği söyleniyor.

Haberin Devamı

Gazeteye konuşan Thomas Markle Jr., “Yıllarca ona destek oldum, onunla ilgilendim ve yardım ettim; ancak artık bu sona erdi” ifadelerini kullandı. Thomas Jr., 2022’de geçirdiği felç de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan babasıyla ilgileniyordu.

“Babamla bir daha asla konuşmayacağım; tabii ona karşı ifade vermem için çağrılmadığım sürece. Gördüklerim midemi bulandırdı; her şey öylece üzerime yıkıldı ve ne yapacağımı bilemedim. Bunun son derece yasa dışı olduğunu ve ondan kurtulmazsam uzun süre hapis yatmama neden olacağını hemen anladım. İhanete uğramış, öfkeli ve tiksinmiş hissettim; onu ihbar etmem gerektiğini fark ettim.”

Haberin Devamı

FBI, Thomas Jr.’ın yeminli ifadesinin “kendilerine ulaştığını doğruladı” ve “kendi soruşturmasını başlatmaya hazırlanıyor.” denen haberlere göre bir FBI ajanı Filipinler’deki soruşturmayı yürüten yetkililerin iletişim bilgilerini talep etti ve soruşturma ABD’ye taşınacak.

Meghan, Prens Harry ile Mayıs 2018’deki düğünü öncesinden beri babasıyla görüşmüyor. Düğünde Meghan’a nikah masasına kadar babasının eşlik etmesi bekleniyordu ancak kurgu paparazzi fotoğraflarıyla ilgili tartışmalar ve öne sürülen sağlık sorunları nedeniyle Thomas Sr. düğüne katılmadı.

O dönem Galler Prensi olan Kral Charles, Meghan’a nikah yolunun bir kısmında eşlik etti. Baba ve kız o günden beri birbirleriyle görüşmüyor.